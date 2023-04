PRINCIPAIS NOTÍCIAS

UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO: Ataques russos deixam 19 mortos na Ucrânia, que anuncia una ofensiva inminente

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

PAPA HUNGRIA: Papa inicia visita de três dias à Hungria

=== UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO ===

UMAN:

Ataques russos matam 19 na Ucrânia, que anuncia contraofensiva iminente

Vários ataques russos com mísseis e drones atingiram na madrugada desta sexta-feira (28) várias cidades da Ucrânia e provocaram pelo menos 19 mortes, poucas horas antes de Kiev anunciar que os preparativos para sua contraofensiva "estão chegando ao fim".

(Ucrânia conflito Rússia ataque míssil mortes, 730 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO, INFOGRAFIA

=== PAPA HUNGRIA ===

BUDAPESTE:

Papa Francisco pede na Hungria a recuperação da 'alma europeia' diante da guerra

O papa Francisco, que iniciou nesta sexta-feira (28) uma visita de três dias à Hungria, pediu a recuperação da "alma europeia" que conseguiu estabelecer a paz depois de uma guerra, ante o "infantilismo bélico" que caracteriza, segundo ele, o avanço do nacionalismo e a invasão russa da Ucrânia.

(Papa Hungria religião conflito Vaticano viagem migração, 600 palavras, já transmitida)

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÕES ===

-- AMÉRICAS

ASSUNÇÃO:

Paraguai diante de sua eleição presidencial mais incerta

Os paraguaios votarão no domingo, em sua eleição presidencial mais incerta dos últimos anos, para escolher entre o economista Santiago Peña, do governista Partido Colorado, e o advogado Efraín Alegre, à frente de um bloco de oposição de centro-esquerda.

(Paraguai eleições política, 650 palavras, já transmitida)

LA PLATA:

Kirchner confirma que não será candidata presidencial na Argentina

A vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, confirmou na quinta-feira (27) que não será candidata às eleições presidenciais de outubro, durante um evento no qual defendeu a revisão do acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI), que acusou de ser "inflacionário".

(Argentina eleições macroeconomia, já transmitida)

-- EUROPA

LONDRES:

Presidente da BBC deixa o cargo por polêmica sobre empréstimo a Boris Johnson

O presidente da BBC, Richard Sharp, anunciou nesta sexta-feira (28) sua renúncia, depois de ficar encurralado por um conflito de interesses a respeito de sua nomeação para o cargo.

(GB mídia política, 500 palavras, já transmitida)

-- ÁFRICA

CARTUM:

Combates continuam no Sudão apesar de prorrogação do cessar-fogo

Os combates continuam atingindo Cartum e a região ocidental de Darfur nesta sexta-feira(28), apesar de o exército sudanês e os paramilitares prorrogarem um cessar-fogo que tenta encerrar um conflito que já deixou mais de 500 mortos em duas semanas.

(Sudão conflito fome hospitais paz)

FOTOS, VIDEO, INFOGRAFIA

=== ECONOMIA ====

BRUXELAS:

PIB da Eurozona registra leve crescimento 0,1% no primeiro trimestre

O Produto Interno Bruto (PIB) da zona do euro registrou um leve crescimento de 0,1% no primeiro trimestre de 2023, um resultado que não dissipa as preocupações sobre uma eventual recessão, de acordo com o resultado divulgado nesta sexta-feira (28) pela agência europeia de estatísticas Eurostat.

(UE conjuntura índices eurozona economia, 600 palavras, já transmitida)

ESTOCOLMO:

FMI afirma que países da Europa devem 'matar' a inflação

Os bancos centrais europeus devem "matar o monstro" da inflação e prosseguir com os aumentos das taxas de juros, afirmou nesta sexta-feira (28) o diretor do Fundo Monetário Internacional (FMI) para a Europa.

(FMI BCE inflação juros macroeconomia Europa, 400 palavras, já transmitida)

=== ESPORTE ===

SÃO PAULO:

Sombra da manipulação de jogos paira sobre o futebol brasileiro

Milhares de dólares são oferecidos em troca de cartões amarelos ou expulsões, cometer pênaltis ou acertar um placar. E, aparentemente, vários jogadores do Brasileirão foram seduzidos pelo dinheiro das apostas, uma "epidemia global" que atinge o esporte mais popular do mundo.

(Brasil Apostas religião fbl, 730 palavras, já transmitida)

--- CONTATO ---

Redação: [email protected]

AFP

Tags