Nantes e Toulouse se enfrentam em final tensa da Copa da França

Totalmente inesperados na final da Copa da França, Nantes e Toulouse, sonham um com um incrível bicampeonato e o outro com o primeiro título em 66 anos, respectivamente, neste sábado no Stade de France, em Saint-Denis, às 16h00 (horário de Brasília).

A noite promete ser intensa no estádio parisiense: 78.000 espectadores são aguardados com as duas equipes mobilizando dezenas de milhares de torcedores motivados por um troféu que parecia inatingível no início da temporada devido à competição acirrada do futebol francês.

O apelo pode ser ainda mais ensurdecedor com o presidente francês Emmanuel Macron, que confirmou presença no estádio. O departamento de polícia de Paris proibiu nesta sexta-feira qualquer concentração sindical em torno do estádio.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A central dos sindicatos de Seine-Saint-Denis planejou distribuir apitos e cartões vermelhos aos espectadores para que manifestem sua rejeição à reforma previdenciária.

Por questões de segurança, o prefeito de Paris, Laurent Nuñez, especificou nesta sexta-feira que tomou a decisão de que o troféu seja entregue "na tribuna" e não no campo, para evitar o risco de invasão do gramado pelos torcedores.

O dispositivo de segurança condiz com este evento: 3.000 policiais e guardas foram mobilizados. A memória do fiasco da última final da Liga dos Campeões entre Liverpool e Real Madrid, marcada por cenas de caos no Stade de France há quase um ano, ainda está viva no momento em que falta pouco mais de um ano para os Jogos Olímpicos de Paris-2024 e alguns meses para o início da Copa do Mundo de Rugby, em setembro.

Além disso, os grupos de 'ultras' de Nantes e Toulouse não têm o relacionamento mais amigável do país.

Em campo, o desafio é imenso. Respectivamente 16º e 12º na Ligue 1, Nantes e Toulouse têm um encontro marcado com a história. Além de levar um troféu de prestígio para suas galerias, uma vitória na 106ª edição da Copa da França oferece ao time vencedor uma vaga na Liga Europa da próxima temporada.

Cerca de 22 mil torcedores de camisa violeta viajarão a Paris 66 anos depois do único título da história da cidade de Toulouse, a Copa da França de 1957, conquistada na época em que o Toulouse jogava com as cores vermelho e branco e em que o rugby dava mais alegrias aos locais.

Esse título é objeto de disputa entre o clube, que o considera como próprio e o inclui na sua galeria, e a Federação, que atribui aquela edição a outro "Toulouse FC", clube desaparecido em 1967 antes de ser refundado sob o nome de US Toulouse, em 1970.

Para o Nantes, atual campeão da Copa da França, que está tendo problemas para garantir a permanência na primeira divisão, esta final é um oásis no deserto. O clube amarelo e verde teme estar diante de uma miragem: se perder a final e for rebaixado para a Ligue 2, terá perdido tudo em questão de semanas.

A história do clube deixa espaço para a esperança: além do gigante Paris Saint-Germain, vencedor de seis das últimas oito edições, a última equipe que conseguiu defender o seu título foi exatamente o Nantes, em 2000, há 23 anos.

- Últimos campeões da Copa da França:

2022: Nantes

2021: PSG

2020: PSG

2019: Rennes

2018: PSG

2017: PSG

2016: PSG

2015: PSG

2014: Guingamp

2013: Bordeaux

- Clubes mais vezes campeões:

14 títulos: PSG

10 títulos: Olympique de Marselha

6 títulos: Saint-Etienne, Lille

...

ama/ali/kn/dam/dr/aam

Tags