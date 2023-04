Multam na Rússia jovem por fazer bolos com mensagens antibelicistas

Um tribunal moscovita condenou, nesta sexta (28), uma jovem profissional de uma doceria hostil ao Kremlin por fazer bolos decorados com mensagens antiguerra sobre a Ucrânia.

Anastasia Chernysheva foi considerada culpada de ter "desacreditado" as forças armadas e foi condenada a pagar 35.000 rublos (R$ 2196,10), indicou à AFP uma porta-voz do tribunal Izmailovski de Moscou.

Um dia antes, a jovem foi detida brevemente em sua casa pela polícia e logo levada à delegacia para estabelecer um processo verbal.

Segundo o meio de comunicação da oposição, SOTA-Vision, presente na audiência de sexta, Anastasia Chernysheva foi denunciada às autoridades após a publicação, em janeiro, de um artigo crítico que falava desses bolos, publicado pelo meio pró-Kremlin Tsargrad.

Em sua conta no Instagram, seguida por mais de 23.000 pessoas e consultada pela AFP, Anastasia Chernysheva tem publicado, desde a primavera de 2022, muitas fotos de seus bolos com mensagens políticas.

Em março, publicou a foto de um bolo branco com letras coloridas que diziam "Não à guerra".

No ano passado, compartilhou a imagem de um bolo com forma fálica decorado com um famoso lema antiguerra que inclui uma palavra russa vulgar para designar o sexo masculino.

Também, em várias ocasiões, fez bolos com as cores da bandeira ucraniana.

Depois do lançamento da ofensiva contra a Ucrânia, no fim de fevereiro de 2022, o governo russo acelerou sua repressão aos dissidentes, punindo centenas de pessoas com multas e penas de prisão.

