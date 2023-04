Martín Torrijos inicia campanha para voltar à Presidência no Panamá

O ex-presidente panamenho Martín Torrijos iniciou, nesta sexta-feira (28), sua campanha para voltar ao poder nas eleições de 2024, desta vez como candidato de um partido diferente do governista PRD, fundado por seu pai.

O ex-presidente, que há três meses rompeu com o Partido da Revolução Democrática (PRD), fundado pelo general Omar Torrijos, será candidato por um partido minoritário de centro direita de inspiração democrata-cristã.

"Estou aqui com a mesma vontade, com mais maturidade e, sem dúvida, com a força e a determinação redobradas", disse Torrijos, ao se apresentar como candidato do Partido Popular, seu aliado quando governou de 2004 a 2009, mas que se opôs ferrenhamente ao regime militar liderado por seu pai de 1968 a 1981.

Seus principais adversários nas eleições de 5 de maio de 2024 serão o empresário e ex-presidente direitista Ricardo Martinelli (2009-2014) e o atual vice-presidente panamenho, Gabriel Carrizo, do PRD. O presidente Laurentino Cortizo não vai concorrer, pois no Panamá a reeleição não é permitida.

"Vamos integrar o país com equidade. Isso significa que não haverá panamenhos isolados, incomunicáveis, nem abandonados à própria sorte", disse Torrijos diante de centenas de seguidores do Partido Popular.

"Vamos sair daqui convencidos de que temos uma responsabilidade: recuperar o Panamá, sua decência e sua democracia", acrescentou o ex-presidente de 59 anos.

Torrijos chegou à Presidência em 2004 como candidato do PRD, mas em janeiro daquele ano, rompeu com o partido, acusando-o de ter abandonado as ideias de seu pai durante o governo de Cortizo.

"Isso não é torrijismo", disse na ocasião, e em 7 de março anunciou que voltaria a disputar a Presidência fora do PRD, mas sem mencionar por qual partido o faria.

Seu pai, Omar Torrijos, assinou em 1977, com o então presidente dos Estados Unidos Jimmy Carter, um tratado para a devolução do Canal do Panamá, que passou às mãos do país em 31 de dezembro de 1999, duas décadas depois da morte do general.

O PRD é o partido panamenho com mais militantes, 736.000 em um país de pouco mais de quatro milhões de habitantes, e foi fundado em 1979 pelo general Torrijos.

Seu filho, Martín, lançou em 2007 a ampliação do Canal do Panamá - eixo da próspera economia nacional - para permitir a passagem de embarcações de maior calado, uma decisão apoiada por três em cada quatro panamenhos em um plebiscito. As obras terminaram em 2016.

