Manchester City ameaça liderança de um Arsenal abalado

A derrota de quarta-feira, por 4 a 1, na visita ao Manchester City fez soar o alarme: o líder Arsenal tem apenas dois pontos de vantagem sobre os 'Citizens', que além disso disputaram dois jogos a menos, o que o obriga a vencer pela 34ª rodada.

O Arsenal receberá na terça-feira o Chelsea, time perdido no meio da tabela e que vem de derrota atrás de derrota. Será um dérbi repleto de urgências e com duas equipes que estão longe de atravessar o seu melhor momento.

Os 'Gunners' estão há quatro jogos sem vencer (três empates e uma derrota) e sua ampla vantagem foi reduzida ao ponto de já não dependerem só de si para serem campeões e poderem reconquistar um título que não comemoram desde 2004.

Já o Manchester City pode até assumir simbolicamente a liderança no domingo se vencer o Fulham (10º), dois dias antes do dérbi londrino entre Arsenal e Chelsea.

"Temos dois jogos pendentes, mas a realidade hoje é que estamos dois pontos atrás do Arsenal, então vamos jogo a jogo", declarou Guardiola na quarta-feira, após a goleada sobre o líder.

No Emirates Stadium, o Arsenal será, de qualquer forma, o favorito na terça-feira contra um Chelsea que é apenas o décimo primeiro na classificação e que acumula cinco derrotas seguidas, contando Premier League e Champions League, onde foi eliminado nas quartas de final pelo Real Madrid.

"Não vamos desistir nunca. Nos restam cinco jogos e tudo pode acontecer. Temos que continuar confiando mesmo que hoje tenha sido difícil", admitiu o técnico do Arsenal, Mikel Arteta, na quarta-feira, depois do duro golpe sofrido no Etihad Stadium.

-- Programação da 34ª rodada da Premier League (horário de Brasília):

- Sábado:

(08h30) Crystal Palace - West Ham

(11h00) Brentford - Nottingham

Brighton - Wolverhampton

- Domingo:

(10h00) Fulham - Manchester City

Newcastle - Southampton

AFC Bournemouth - Leeds

Manchester United - Aston Villa

(12h30) Liverpool - Tottenham

- Segunda-feira:

(16h00) Leicester - Everton

- Terça-feira:

(16h00) Arsenal - Chelsea

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Arsenal 75 33 23 6 4 78 38 40

2. Manchester City 73 31 23 4 4 82 29 53

3. Newcastle 62 32 17 11 4 58 26 32

4. Manchester United 60 31 18 6 7 48 39 9

5. Tottenham 54 33 16 6 11 60 53 7

6. Aston Villa 54 33 16 6 11 46 41 5

7. Liverpool 53 32 15 8 9 61 39 22

8. Brighton 49 30 14 7 9 55 40 15

9. Brentford 47 33 11 14 8 50 43 7

10. Fulham 45 32 13 6 13 44 43 1

11. Chelsea 39 32 10 9 13 30 35 -5

12. Crystal Palace 37 33 9 10 14 31 42 -11

13. Wolverhampton 37 33 10 7 16 29 44 -15

14. AFC Bournemouth 36 33 10 6 17 32 63 -31

15. West Ham 34 32 9 7 16 34 43 -9

16. Leeds 30 33 7 9 17 42 63 -21

17. Nottingham 30 33 7 9 17 29 60 -31

18. Leicester 29 33 8 5 20 44 57 -13

19. Everton 28 33 6 10 17 25 50 -25

20. Southampton 24 33 6 6 21 27 57 -30

