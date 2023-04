Lyon vence Strasbourg (2-1) de virada e segue na luta por vaga nos torneios europeus

O Lyon venceu por 2 a 1 em sua visita ao Strasbourg, nesta sexta-feira, na abertura da 33ª rodada da Ligue 1 francesa, e somou assim três pontos importantes em sua luta para se aproximar das posições europeias.

Com 53 pontos, o Lyon (7º) alcança o Rennes (6º), que recebe o lanterna Angers (20º) no domingo, e está três pontos atrás do quinto, o Lille, que joga em casa contra o Ajaccio (19º) neste sábado.

O 'Top 5', que na França é a 'zona europeia', está, portanto, ao alcance do Lyon, embora o time não dependa de si mesmo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No jogo desta sexta, o meia Morgan Sanson abriu o placar para o Strasbourg aos 15 minutos.

Em cobrança de escanteio aos 32, Castello Lukeba empatou de cabeça.

Quatro minutos depois, o Lyon virou com um chute rasteiro de Maxence Caqueret, que apareceu sozinho na entrada da área.

A vantagem de 2 a 1 no intervalo poderia ter sido maior mas faltou precisão ao Lyon em vários ataques.

Mas a reta final do jogo foi equilibrada, e o Strasbourg criou várias chances de empatar.

Lukeba ainda seria expulso nos acréscimos, após receber um segundo cartão amarelo (90+2').

Enquanto o Lyon comemora o resultado, o Strasbourg perdeu uma oportunidade de se aproximar da permanência da primeira divisão nesta sexta-feira.

O time continua em décimo quinto com 32 pontos, os mesmos do Nantes (16º) e do Brest (17º e primeira equipe na zona de rebaixamento). Brest e Nantes se enfrentam na quarta-feira, no duelo que encerra esta 33ª rodada.

Antes disso, o Nantes jogará a final da Copa da França contra o Toulouse, neste sábado.

No domingo, o líder Paris Saint-Germain recebe o Lorient (11º) em sua caminhada rumo ao título da Ligue 1.

Antes desta rodada, o PSG tem oito pontos de vantagem sobre o segundo, o Olympique de Marselha, que recebe o Auxerre (14º) no domingo.

-- Jogos da 33ª rodada da Ligue 1 (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Strasbourg - Lyon 1 - 2

- Sábado:

(12h00) Lille - Ajaccio

- Domingo:

(08h00) Monaco - Montpellier

(10h00) Clermont-Ferrand FC - Reims

Troyes - Nice

Rennes - Angers

(12h05) PSG - Lorient

(15h45) Olympique de Marselha - Auxerre

- Terça-feira:

(16h00) Toulouse - Lens

- Quarta-feira:

(16h00) Brest - Nantes

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 75 32 24 3 5 75 31 44

2. Olympique de Marselha 67 32 20 7 5 59 31 28

3. Lens 66 32 19 9 4 54 25 29

4. Monaco 61 32 18 7 7 66 46 20

5. Lille 56 32 16 8 8 57 40 17

6. Rennes 53 32 16 5 11 51 34 17

7. Lyon 53 33 15 8 10 52 37 15

8. Reims 47 32 11 14 7 40 34 6

9. Clermont-Ferrand FC 46 32 13 7 12 35 43 -8

10. Nice 45 32 11 12 9 39 31 8

11. Lorient 45 32 12 9 11 43 44 -1

12. Toulouse 41 32 12 5 15 48 54 -6

13. Montpellier 40 32 12 4 16 48 52 -4

14. Auxerre 33 32 8 9 15 30 53 -23

15. Strasbourg 32 33 7 11 15 44 55 -11

16. Nantes 32 32 6 14 12 35 46 -11

17. Brest 32 32 7 11 14 35 48 -13

18. Troyes 22 32 4 10 18 41 69 -28

19. Ajaccio 22 32 6 4 22 22 58 -36

20. Angers 14 32 3 5 24 25 68 -43

./bds/dr/aam

Tags