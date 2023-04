Lecce vence Udinese (1-0) com gol do brasileiro Gabriel Strefezza e se afasta do rebaixamento

O Lecce conseguiu uma valiosa vitória (1-0) sobre a Udinese em sua luta pela permanência na Serie A, nesta sexta-feira, em jogo da 32ª rodada do campeonato italiano.

O autor do único gol da partida foi o brasileiro Gabriel Strefezza, que converteu um pênalti aos 62 minutos.

Foi o suficiente para o Lecce (16º) garantir os três pontos e chegar aos 31 abrindo provisoriamente cinco pontos de distância da zona de rebaixamento, enquanto aguarda os demais jogos do fim de semana.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Além disso a vitória faz o Lecce quebrar uma seqüência de oito partidas consecutivas sem vencer no campeonato.

Já a Udinese, décima segunda, está na zona tranquila da tabela, teoricamente sem grandes motivações nesta reta final do campeonato.

Também nesta sexta-feira o Monza (9º) venceu por 2 a 0 a Spezia (17ª) que se complica no campeonato, já que está apenas um ponto acima da zona de rebaixamento e corre o risco de cair nela ainda nesta rodada. O Hellas Verona (18º), que visita o Cremonese (19º), pode alcançar a Spezia se empatar ou vencer.

A rodada do 'Calcio' está marcada pela possibilidade de o Napoli, líder isolado, já se sagrar matematicamente campeão.

A equipe do sul da Itália vai conquistar o 'scudetto', tão sonhado desde 1990, se no domingo derrotar a Salernitana (14ª) e a Lazio, vice-líder com 17 pontos a menos, não vencer em sua visita à Inter de Milão (6ª) no mesmo dia.

-- Jogos da 32ª rodada da Serie A (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Lecce - Udinese 1 - 0

Spezia - Monza 0 - 2

- Sábado:

(13h00) Roma - Milan

(15h45) Torino - Atalanta

- Domingo:

(07h30) Inter - Lazio

(10h00) Cremonese - Hellas Verona

Napoli - Salernitana

Sassuolo - Empoli

(13h00) Fiorentina - Sampdoria

(15h45) Bologna - Juventus

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Napoli 78 31 25 3 3 67 21 46

2. Lazio 61 31 18 7 6 49 21 28

3. Juventus 59 31 18 5 8 47 26 21

4. Milan 56 31 16 8 7 51 37 14

5. Roma 56 31 17 5 9 43 29 14

6. Inter 54 31 17 3 11 51 34 17

7. Atalanta 52 31 15 7 9 51 36 15

8. Bologna 44 31 12 8 11 40 39 1

9. Monza 44 32 12 8 12 40 43 -3

10. Fiorentina 42 31 11 9 11 37 36 1

11. Torino 42 31 11 9 11 32 36 -4

12. Udinese 42 32 10 12 10 42 40 2

13. Sassuolo 40 31 11 7 13 38 46 -8

14. Salernitana 33 31 7 12 12 37 50 -13

15. Empoli 32 31 7 11 13 25 40 -15

16. Lecce 31 32 7 10 15 27 38 -11

17. Spezia 27 32 5 12 15 26 51 -25

18. Hellas Verona 26 31 6 8 17 26 44 -18

19. Cremonese 19 31 3 10 18 27 57 -30

20. Sampdoria 17 31 3 8 20 20 52 -32

./bds/dr/aam

Tags