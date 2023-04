Inflação em 12 meses nos EUA cai a 4,2% em março, segundo índice preferido pelo Fed

A inflação acumulada em 12 meses desacelerou em março nos Estados Unidos e ficou em 4,2%, ante 5,1% em fevereiro, dados ligeiramente corrigidos (5% inicialmente), segundo o índice PCE divulgado nesta sexta-feira(28) pelo Departamento de Comércio.

Este índice mostra que, na medição mensal, a alta dos preços desacelerou ainda mais, para 0,1%, em linha com as expectativas dos analistas, de acordo com o consenso publicado pelo briefing.com.

O núcleo da inflação, que exclui preços de alimentos e energia, também desacelerou, com menos intensidade, e agora supera a inflação geral, situando-se em 4,6% em um ano, ante 4,7% no mês anterior.

Na comparação mensal, o núcleo da inflação foi de 0,3%, em linha com as expectativas.

O índice PCE é o preferido do Federal Reserve (Fed, banco central) para avaliar a alta dos preços, com expectativa de chegar a 2% em um ano.

