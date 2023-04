Comunicado do Business Wire :The Estée Lauder Companies Inc.

The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE: EL) ("ELC") anunciou hoje que concluiu a aquisição da marca TOM FORD e agora é a única proprietária da marca TOM FORD e de toda a sua propriedade intelectual.

A administração da ELC e suas licenças com a Ermenegildo Zegna N.V. (NYSE: ZGN) ("Zegna Group") e o Marcolin Group proporcionam continuidade e permitem a maior evolução da marca TOM FORD como uma das proeminentes marcas de luxo mundiais do século XXI.

Conforme anunciado anteriormente, o contrato avalia a empresa total em US$ 2,8 bilhões. No fechamento, a ELC pagou cerca de US$ 2,25 bilhões. Este montante foi financiado por dinheiro em caixa e produto da emissão de papel comercial, bem como US$ 250 milhões recebidos da Marcolin. Um valor agregado adicional de U$ 300 milhões em pagamentos diferidos da ELC aos vendedores vence a partir de julho de 2025. O restante da avaliação total da empresa está refletido na aquisição da TOM FORD FASHION pelo Zegna Group.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

# # #

As declarações prospectivas contidas neste comunicado à imprensa, incluindo aquelas referentes aos benefícios e outras expectativas para a TOM FORD, envolvem riscos e incertezas. Os fatores, que podem fazer com que os resultados reais sejam diferentes destas declarações prospectivas, abrangem condições econômicas atuais e outras, incluindo volatilidade, no mercado internacional, ações de varejistas, fornecedores e clientes, concorrência, transição e sucesso contínuo do relacionamento de cooperação das partes envolvidas na aquisição e licenças, habilidades de implementar futuros planos de negócios e fatores de risco descritos no relatório anual da ELC no Formulário 10-K para o ano finalizado em 30 de junho de 2022.

Sobre The Estée Lauder Companies

The Estée Lauder Companies Inc. é um dos principais fabricantes, comerciantes e vendedores mundiais de produtos de qualidade para cuidados com a pele, maquiagem, fragrâncias e cuidados com cabelos, sendo um administrador de marcas de luxo e prestígio a nível mundial. Os produtos da empresa são vendidos em cerca de 150 países e territórios sob marcas, incluindo: Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, M·A·C, La Mer, Bobbi Brown Cosmetics, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Darphin Paris, TOM FORD, Smashbox, AERIN Beauty, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, Too Faced, Dr.Jart+ e a família de marcas DECIEM, incluindo The Ordinary e NIOD.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230428005314/pt/

Contato

Relações com a mídia: Jill Marvin [email protected] Relações com investidores: Rainey Mancini [email protected]

© 2023 Business Wire, Inc. Aviso: Este comunicado de imprensa não é um documento produzido pela AFP. A AFP não será responsável por este conteúdo. Para mais informações, por favor entre em contato com as pessoas ou entidades mencionadas no comunicado.

Tags