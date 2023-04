Comunicado do Business Wire :Solar Promotion GmbH

A população mundial está crescendo, assim como também a demanda por alimentos. Para lidar com a crise climática, o mundo precisa tanto de terras agrícolas quanto de superfícies para a implementação de energia solar fotovoltaica (ESF). Alinhada com o zeitgeist, a energia agrofotovoltaica junta ambos os universos: agricultura e geração de energia renovável. Os módulos solares construídos nos campos podem nos levar ao mundo da nova energia mais rapidamente, ao mesmo tempo em que protegem produções agrícolas importantes. É por isso que a Intersolar Europe, principal exibição do mundo no setor solar, focará nesse tópico. Junto com o Escritório Franco-Alemão para a Transição Energética (DFBEW), a Intersolar Europe apresentará novos modelos empresariais e as melhores práticas da França e da Alemanha. A energia agrofotovoltaica também está na agenda da Conferência Intersolar Europe. A Intersolar Europe acontecerá como parte da The smarter E Europe, maior plataforma do continente para o setor de energia, de 14 a 16 de junho de 2023 em Munique.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230427005418/pt/

A energia agrofotovoltaica, tema em alta, será apresentada na Intersolar Europe 2023 em Munique, Alemanha. (Foto: Solar Promotion GmbH)

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A energia agrofotovoltaica está atualmente em alta. Projetos de energia agrofotovoltaica estão demonstrando como a geração de energia solar e a agricultura podem caminhar lado a lado e se beneficiar uma com a outra e como é possível resolver o conflito de superfícies disponíveis de forma inteligente.

A energia renovável para autoconsumo descentralizado é uma ótima oportunidade para as operações agrícolas que estão adicionando as instalações solares aos seus ativos. Permite que essas operações usem a energia renovável gerada em suas terras e reduzam suas contas com energia fornecida pela rede. Se tiverem excesso de energia, é possível vendê-la, o que gera uma fonte de renda adicional. Além disso, as instalações de energia agrofotovoltaica podem estimular resiliência e aumentar a produção de operações agrícolas, pois os módulos solares oferecem proteção contra chuva pesada, granizo ou seca para frutas e safras especiais.

A Europa reconhece o potencial

Em muitos países europeus, cada vez mais agricultores e tomadores de decisão política estão reconhecendo o potencial da energia agrofotovoltaica. A Itália, por exemplo, recentemente aprovou novos regulamentos que determinam quais instalações de energia agrofotovoltaica são elegíveis para financiamento de um programa de incentivo governamental com um escopo de 1,1 bilhões de euros, dando um impulso para as energias agrofotovoltaicas inovadoras. Enquanto a Alemanha está testando energia agrofotovoltaica em combinação com o cultivo de maçãs, por exemplo, em Gelsdorf na Renânia-Palatinado, a França começou a instalar módulos solares em uma série de videiras.

Com trator e rastreador - tendência ao uso duplo

Cobrir as colheitas com módulos solares elevados (como os vinicultores franceses estão fazendo agora) é particularmente interessante, pois é favorável à vinicultura, bem como para as frutas, frutos silvestres ou ervas, e quaisquer plantas que preferem sombra parcial. Além disso, os tetos solares podem substituir as redes convencionais de proteção contra granizo ou os politúneis, e protegem as safras de secar.

Integrar as instalações solares na agricultura abre muitas áreas de aplicação. As instalações de painéis solares soltos nos campos e campinas também podem ser equipadas com rastreadores que acompanham o percurso do sol, o que aumenta em cerca de 20% a produção quando comparado com os convencionais módulos fixos. Os painéis solares também podem ser movidos para que não fiquem no caminho de nenhuma máquina agrícola em operação.

Energia agrofotovoltaica: tópico em alta no Intersolar Europe

Para aprender tudo sobre a geração de energia solar na agricultura, junte-se a nós na Intersolar Europe. A sessão "Energia agrofotovoltaica na França e Alemanha: Potencial, modelos de negócio e melhores práticas" (Agri-PV in Deutschland und Frankreich: Potenziale, Geschäftsmodelle und Best Practices) em 15 de junho às 15:20 CEST (horário de verão da Europa Central) no Intersolar Forum fará uma ampla apresentação geral das soluções e aplicações que já funcionam. Uma experiência ainda mais prática será oferecida por muitos expositores, como BayWa r.e. AG, Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems (ISE), Next2Sun GmbH, Goldbeck Solar GmbH, SunFarming GmbH e muitos outros. A programação da Conferência Intersolar Europe abordará a Energia agrofotovoltaica um dia antes do início da exibição. Especialistas discutirão o potencial da energia solar na agricultura.

A Intersolar Europe acontecerá de 14 a 16 de junho de 2023 como parte do The smarter E Europe 2023 no Messe München. Espera-se a participação de mais de 85 mil visitantes de todas as partes do mundo. Mais de 2.200 expositores em 17 salões de exposição cobrindo 180 mil metros quadrados estarão esperando por eles.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230427005418/pt/

Contato

Peggy Zilay Porta-voz The smarter E Europe +49 7231 58598-240 [email protected]

Juliane Heermeier Gerente de contas +49 151 41482446 [email protected]

© 2023 Business Wire, Inc. Aviso: Este comunicado de imprensa não é um documento produzido pela AFP. A AFP não será responsável por este conteúdo. Para mais informações, por favor entre em contato com as pessoas ou entidades mencionadas no comunicado.

Tags