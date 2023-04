Comunicado do Business Wire :Re-Invention Co.,Ltd.

Em abril de 2023, o Japan Cultural Promotion Project (JCPP) abriu a "GREEN PHEASANT", um marketplace on-line japonês que divulga e vende uma coleção de arte, artesanato e itens colecionáveis com curadoria que fundem a cultura tradicional japonesa com tecnologia de ponta, transformando o futuro das tradições artísticas.

A seleção incluirá obras de arte de artistas premiados, além de destaques futuros no "Japanese Wabunka Grand Prix". A "GREEN PHEASANT" oferece obras de arte feitas sob encomenda para uma experiência única.

*Wabunka...Cultura japonesa

A "GREEN PHEASANT" é operada pela Re-Invention Co.,Ltd. em nome do JCPP como um projeto comissionado.

Sobre o Japan Cultural Promotion Project (JCPP)É uma Associação Incorporada Geral com a colaboração de indivíduos influentes de várias áreas que apoiam a cultura tradicional japonesa. Seu objetivo é criar uma estrutura sustentável para o desenvolvimento de tecnologia de ponta e obras de arte contemporâneas que incorporem a cultura tradicional japonesa e promovam as tradições futuras, por meio de parcerias entre empresas, associações e governos.

Sobre o Japanese Wabunka* Grand PrixCriado em 2020, trata-se de um prêmio de prestígio que celebra as obras de arte da cultura tradicional japonesa de destaque criadas por empresas, organizações e indivíduos nacionais (independentemente de nacionalidade ou local de residência). Com um processo seletivo rigoroso e concorrido, os candidatos são avaliados por renomados especialistas de diversas áreas no Japão.

Decisão final em 2022https://youtu.be/quIWojhzw-g

Re-Invention Co.,Ltd. ISHIHARA Hiroyuki / EN Sakuu TEL: 81-3-6205-5909 E-mail: [email protected]

