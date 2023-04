Comunicado do Business Wire :Mavenir

A Mavenir, provedora de software de rede que está construindo o futuro das redes com soluções nativas em nuvem que são executadas em qualquer nuvem, ganhou o prêmio de Melhor Solução em Nuvem para Open RAN no Open RAN World Awards, reconhecendo o Open vRAN da Mavenir como a melhor solução nativa em nuvem que está permitindo uma estratégia de rede virtualizada para provedores de serviços de comunicação (CSPs).

A solução Open vRAN da Mavenir é a primeira solução nativa em nuvem em contêineres totalmente baseada em microsserviços do setor implantada comercialmente com a Dish Networks fornecendo serviços de voz sobre novo rádio (VoNR) 5G em um ambiente de vários fornecedores com suporte para mais de 40.000 rádios Fujitsu 5G Open RAN em mais de 7.100 locais de celular. Outras implantações anunciadas publicamente do Open vRAN da Mavenir incluem Triangle Communications e Paradise Mobile.

"A solução Open vRAN da Mavenir é um divisor de águas para a indústria de telecomunicações, permitindo que as operadoras modernizem sua rede de maneira eficiente em termos de custo e energia", disse John Baker, Vice-presidente Sênior de Desenvolvimento de Negócios de Ecossistemas da Mavenir. "A vitória da Mavenir no Open RAN World Awards destaca o compromisso da empresa em fornecer soluções 5G inovadoras e flexíveis para ajudar os CSPs a melhorarem o desempenho da rede e a entrega de serviços, reduzindo a complexidade operacional e o TCO", acrescentou Baker.

A solução Open vRAN da Mavenir permite que os CSPs alcancem o equilíbrio ideal entre desempenho e economia na execução de redes de grande escala. Com implantação híbrida de DU e CU em nuvens públicas e privadas, os CSPs podem alocar CAPEX na borda da rede e aproveitar as economias de nuvem para a rede centralizada ou data center com um modelo OPEX de pagamento conforme o crescimento. Essa solução flexível permite que os CSPs otimizem sua estratégia de investimento.

A solução Open vRAN da Mavenir oferece os seguintes benefícios aos CSPs:

-- Diversidade de vendas com interfaces abertas.

-- Implantação rápida de milhares de nós de borda para criar a primeira nuvem hiperdistribuída do mundo.

-- Implantação e gerenciamento automatizados de infraestrutura física e virtual e aplicativos em escala.

-- Provisionamento sem intervenção simplificado e gerenciamento do ciclo de vida para infraestrutura em nuvem e funções de rede.

-- Nova plataforma para desenvolvedores estenderem a nuvem para dispositivos finais e criarem uma ponte entre nuvens de hiperescala.

-- Pipeline de CI/CD para automação baseada nas melhores práticas de TI.

-- Redução do tempo e do custo de implantação da rede para CSPs e empresas.

-- Gerenciamento distribuído, utilizando parte da nuvem pública e privada.

-- Combinado com o RAN Intelligent Controller (RIC) da Mavenir, otimização automatizada do uso de energia RAN, cobertura e desempenho com recursos de Inteligência Artificial e Aprendizado de Máquina (AI/ML).

Sobre a Mavenir

A Mavenir está construindo o futuro das redes e sendo pioneira em tecnologia avançada, com foco na visão de uma única rede automatizada baseada em software que roda em qualquer nuvem. Como o único provedor de software de rede nativo da nuvem de ponta a ponta do setor, a Mavenir está focada em transformar a maneira como o mundo se conecta, acelerando a transformação da rede de software para mais de 250 provedores de serviços de comunicação e empresas em mais de 120 países, que atendem a mais de 50% dos assinantes do mundo.

Para mais informações, você pode visitar www.mavenir.com.

