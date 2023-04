Comunicado do Business Wire :Hyatt Hotels Corporation

Hyatt Hotels Corporation (NYSE: H) e Mr & Mrs Smith anunciaram hoje um contrato para uma afiliada da Hyatt adquirir o Mr & Mrs Smith, com sede em Londres, uma plataforma que oferece acesso direto a reservas para um conjunto crescente e cuidadosamente selecionado de mais de 1.500 propriedades de butique e luxo em alguns dos locais mais desejáveis do mundo. A Hyatt irá adquirirá 100% da plataforma Mr & Mrs Smith, com poucos ativos, por um valor da empresa de £ 53 milhões em espécie.

"Estamos empolgados com esta aquisição planejada e em explorar a possibilidade de trazer a hóspedes e membros do World of Hyatt ainda mais ofertas internacionais de luxo em centenas de regiões geográficas,incluindo mais de 20 países onde atualmente não há hotéis Hyatt, como Fiji, Croácia, Islândia e Anguilla", disse Mark Vondrasek, diretor comercial da Hyatt. "Os fundadores Tamara e James Lohan, junto com sua impressionante equipe, criaram o conjunto definitivo de reservas diretas mundiais de experiências de estadia realmente exclusivas, incluindo quartos localizados em casas sobre árvores, dentro de cavernas e suítes subaquáticas. É importante ressaltar que vemos muita sinergia entre nosso etos coletivo de cuidado, e estamos na expectativa de trabalhar juntos para trazer nosso foco compartilhado para experiências de estadia novas e memoráveis a hóspedes e membros do World of Hyatt, bem como apresentar novos hóspedes aos hotéis Hyatt ao redor do mundo."

É esperado que a aquisição planejada do Mr & Mrs Smith tenha por base a posição de liderança da Hyatt em luxo e reforce ainda mais as capacidades de distribuição da Hyatt, sobretudo em toda a Europa, mediante o estabelecimento de relacionamentos com outros proprietários de hotéis e mais de 1 milhão de membros cativos do Mr & Mrs Smith. Esta aquisição se baseia em um período de crescimento transformador para a Hyatt nos últimos 12 meses, incluindo a aquisição concluída recentemente da marca de estilo de vida e portfólio de administração do Dream Hotel Group e a conversão de um portfólio com mais de 30 contratos de franquia com o Lindner Hotels & Resorts e comigo e todos os hotéis, bem como o crescimento orgânico substancial do portfólio mundial da Hyatt. Como resultado da expansão do portfólio da marca Hyatt e da oferta cada vez maior para cada ocasião de estadia, a adesão ao programa de fidelidade World of Hyatt mais do que triplicou nos últimos cinco anos.

É previsto que a transação seja concluída no segundo trimestre deste ano, sujeita às condições usuais de fechamento. Em uma data posterior após a conclusão, a Hyatt planeja revelar o acesso direto à reserva de propriedades na plataforma Mr & Mrs Smith através dos canais de distribuição da Hyatt, incluindo Hyatt.com e o aplicativo World of Hyatt. A alteração antecipada terá o potencial de liberar o acesso a mais do que o dobro de butiques internacionais e propriedades de luxo nos canais de reservas diretas da Hyatt, sendo que a Hyatt está explorando formas de permitir que os membros do World of Hyatt ganhem e resgatem pontos em hotéis elegíveis no conjunto do Mr & Mrs Smith. Os membros do World of Hyatt são alguns dos viajantes mais valiosos do setor, que gastam mais e permanecem mais tempo, gerando receitas de alta qualidade aos proprietários de hotéis.

"Estou muito animado por termos encontrado uma marca tão dinâmica e confiável a nível mundial como a Hyatt para levar o Mr & Mrs Smith a nosso próximo capítulo. Há muito tempo admiramos e respeitamos a Hyatt e estamos confiantes de que não há ninguém em melhor posição de desenvolver o que conquistamos e levar nossa empresa a novos patamares", compartilhou Tamara Lohan, cofundadora e diretora executiva do Mr & Mrs Smith. "Nossa visão sempre foi que o Mr & Mrs Smith fosse o clube de viagens definitivo do mundo para os amantes de hotéis. Graças à Hyatt, esta visão se tornou muito mais próxima da realidade. Com o apoio da Hyatt, o Mr & Mrs Smith será capaz de oferecer muito mais à nossa comunidade de membros, hoteleiros e parceiros."

Após concluir a aquisição planejada, é esperado que mais de 100 colegas do Mr & Mrs Smith se unam à equipe de serviços comerciais da Hyatt, incluindo Tamara Lohan, que irá atuar como diretora executiva do Mr & Mrs Smith, se reportando a Mark Vondrasek, diretor comercial da Hyatt, e James Lohan, que irá atuar como diretor de criação do Mr & Mrs Smith.

Quanto à transação, o Credit Suisse atuou como consultoria financeira da Hyatt e a Linklaters LLP como sua consultoria jurídica. A Arrowpoint Advisory (parte da Rothschild & Co) atuou como consultoria financeira para Mr & Mrs Smith e a Fieldfisher LLP como sua consultoria jurídica.

O termo "Hyatt" é utilizado neste comunicado por conveniência para se referir à Hyatt Hotels Corporation e/ou a uma ou mais de suas afiliadas.

Sobre a Hyatt Hotels Corporation

A Hyatt Hotels Corporation, com sede em Chicago, é uma empresa hoteleira líder mundial orientada por sua finalidade, ou seja, cuidar de pessoas para que possam estar em seu melhor. Em 31 de dezembro de 2022, o portfólio da empresa incluía mais de 1.250 hotéis e propriedades com tudo incluído em 75 países nos seis continentes. A oferta da Empresa inclui marcas da Timeless Collection, incluindo Park Hyatt®, Grand Hyatt®, Hyatt Regency®, Hyatt®, Hyatt Residence Club®, Hyatt Place®, Hyatt House® e UrCove; a Boundless Collection, incluindo Miraval®, Alila®, Andaz®, Thompson Hotels®, Hyatt Centric® e Caption by Hyatt®; a Independent Collection, incluindo The Unbound Collection by Hyatt®, Destination by Hyatt® e JdV by Hyatt®; e a Inclusive Collection, incluindo Hyatt Ziva®, Hyatt Zilara®, Zoëtry® Wellness & Spa Resorts, Secrets® Resorts & Spas, Breathless Resorts & Spas®, Dreams® Resorts & Spas, Hyatt Vivid Hotels & Resorts, Alua Hotels & Resorts® e Sunscape® Resorts & Spas. As subsidiárias da empresa operam o programa de fidelidade World of Hyatt®, ALG Vacations®, Unlimited Vacation Club®, serviços de gerenciamento de destinos Amstar DMC e serviços de tecnologia Trisept Solutions®. Para mais informação, acesse www.hyatt.com.

Sobre o Mr & Mrs Smith

Fundado em 2003, o Mr & Mrs Smith é o clube de viagens para amantes de hotéis: uma butique premiada e um serviço de reservas de hotéis de luxo especializado nas estadias mais sedutoras do mundo. Há agora mais de 1.800 hotéis e vilas no conjunto, todos escolhidos a dedo e avaliados anonimamente. Os membros Smith têm os melhores preços garantidos onde e quando fizerem a reserva, extras gratuitos na chegada e serviço 24 horas por dia de especialistas internos em viagens, Smith24. Dedicados a satisfazer os mais altos padrões de responsabilidade ambiental e social, o Mr & Mrs Smith foi oficialmente reconhecido como B Corp em 2022. Acesse mrandmrssmith.com para navegar e fazer reservas.

Declarações Prospectivas

As declarações prospectivas contidas neste comunicado à imprensa, que não são fatos históricos, são declarações prospectivas dentro do significado da Lei de Reforma de Litígios de Valores Privados de 1995.Estas declarações incluem declarações sobre nossos planos, estratégias, perspectivas, a aquisição planejada do Mr & Mrs Smith e o cronograma previsto para concluir a transação, acesso e distribuição antecipados de reservas e benefícios antecipados da associação ao World of Hyatt. Nossos resultados, desempenho ou conquistas reais podem diferir materialmente daqueles expressos ou implícitos nestas declarações prospectivas. Em alguns casos, você pode identificar declarações prospectivas com uso de palavras como "pode", "poderia", "espera", "pretende", "planeja", "busca", "antecipa", "acredita", "estima", "prevê", "potencial", "continua", "provável", "irá", "iria" e variações destes termos e expressões semelhantes, ou o negativo destes termos ou expressões semelhantes. Tais declarações prospectivas são necessariamente baseadas em estimativas e suposições que, embora consideradas razoáveis por nós e nossa administração, são inerentemente incertas. Fatores que podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente das expectativas atuais incluem, mas não estão limitados a, incerteza econômica geral nos principais mercados mundiais e uma piora das condições econômicas internacionais ou baixos níveis de crescimento econômico; a taxa e o ritmo da recuperação econômica após recessões econômicas; restrições e interrupções mundiais da cadeia de fornecimento, custos crescentes de mão-de-obra e materiais referentes à construção e aumentos nos custos devido à inflação ou outros fatores que podem não ser totalmente compensados por aumentos nas receitas em nossos negócios; riscos que afetam segmentos de hospedagem de luxo, resort e tudo-incluso; níveis de gastos nos segmentos de negócios, lazer e grupos, bem como a confiança do cliente; quedas na ocupação e diária média; visibilidade limitada quanto a futuras reservas; perda de pessoal chave; condições políticas e geopolíticas nacionais e internacionais, incluindo agitação política ou civil ou mudanças na política comercial; hostilidades ou medo de hostilidades, incluindo futuros ataques terroristas, que afetem viagens; acidentes referentes a viagens; desastres naturais ou causados pelo ser humano, eventos meteorológicos e referentes ao clima, como terremotos, maremotos, tornados, furacões, secas, inundações, incêndios florestais, derramamentos de óleo, incidentes nucleares e surtos mundiais de pandemias ou doenças contagiosas, ou medo de tais surtos; o ritmo e a consistência da recuperação após a pandemia de COVID-19, bem como efeitos a longo prazo da pandemia, ressurgimento adicional ou variantes de COVID-19, inclusive quanto à atividade econômica internacional e regional, limitações ou proibições de viagens, demanda por viagens, negócios transitórios e de grupo, além de níveis de confiança do cliente; a capacidade de proprietários terceirizados, franqueados ou parcerias de empreendimento de hospitalidade de navegar com sucesso pelos impactos da pandemia de COVID-19, qualquer ressurgimento adicional ou variantes de COVID-19 ou outras pandemias, epidemias ou outras crises de saúde; nossa capacidade de obter com sucesso certos níveis de lucros operacionais em hotéis que possuem testes de desempenho ou garantias em favor de nossos proprietários terceirizados; o impacto das reformas e reconstruções de hotéis; riscos associados a nossos planos de alocação de capital, programa de recompra de ações e pagamentos de dividendos, incluindo redução, eliminação ou suspensão da atividade de recompra ou pagamento de dividendos; a natureza sazonal e cíclica dos negócios imobiliários e hoteleiros; alterações nos contratos de distribuição, como através de intermediários de viagens pela Internet; mudanças nos gostos e preferências de nossos clientes; relações com colegas e sindicatos e modificações nas leis trabalhistas; a condição financeira e nossos relacionamentos com proprietários terceirizados de propriedades, franqueados e parcerias de empreendimentos de hospitalidade; a possível incapacidade de terceiros proprietários, franqueados ou parcerias de desenvolvimento para acessar o capital necessário, a fim de financiar operações atuais ou implementar nossos planos de crescimento; riscos associados a aquisições e alienações potenciais e nossa capacidade de integrar com sucesso aquisições concluídas com operações existentes, inclusive quanto à aquisição do Apple Leisure Group e do Dream Hotel Group, bem como a integração bem-sucedida de cada negócio; falha em concluir as transações propostas com sucesso (incluindo a falha em satisfazer condições de fechamento ou obter aprovações necessárias); nossa capacidade de executar com sucesso nossa estratégia de expandir nossos negócios administrativos e franquias e, ao mesmo tempo, reduzir nossa base de ativos imobiliários dentro dos prazos e valores esperados; reduções no valor de nossos ativos imobiliários; rescisões imprevistas de nossos contratos administrativos ou franquias; alterações na legislação tributária federal, estadual, local ou estrangeira; aumentos nas taxas de juros, salários e outros custos operacionais; flutuações da taxa de câmbio ou reestruturações cambiais; riscos associados à introdução de novos conceitos de marca, incluindo a falta de aceitação de novas marcas ou inovação; a volatilidade geral dos mercados de capitais e nossa capacidade de acessar estes mercados; mudanças no ambiente competitivo em nosso setor, inclusive como resultado da pandemia de COVID-19, consolidação do setor e dos mercados em que atuamos; nossa capacidade de aumentar com sucesso o programa de fidelidade World of Hyatt e o programa de associação paga Unlimited Vacation Club; incidentes cibernéticos e falhas de tecnologia da informação; resultados de processos judiciais ou administrativos; violações de regulamentos ou leis referentes a nossos negócios de franquia e licenciamento e nossas operações internacionais; e outros riscos discutidos nas apresentações da empresa à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA ("SEC"), incluindo nosso relatório anual no Formulário 10-K e nossos Relatórios Trimestrais no Formulário 10-Q, cujas apresentações estão disponíveis na SEC. Estes fatores não são necessariamente todos os fatores importantes que podem fazer com que nossos resultados, desempenho ou conquistas reais sejam materialmente diferentes daqueles expressos ou implícitos em qualquer uma de nossas declarações prospectivas. Alertamos você para não depositar confiança indevida em quaisquer declarações prospectivas, feitas apenas na data deste comunicado à imprensa. Não assumimos nenhuma obrigação de atualizar publicamente nenhuma destas declarações prospectivas para refletir os resultados reais, novas informações ou futuros eventos, modificações nas suposições ou mudanças em outros fatores que afetam as declarações prospectivas, exceto na medida exigida pela lei aplicável. Caso atualizemos uma ou mais declarações prospectivas, nenhuma inferência deve ser feita de que faremos atualizações adicionais quanto a estas ou outras declarações prospectivas.

Contato

Contato de mídia da Hyatt: Franziska Weber [email protected]

Contato com investidores da Hyatt: Noah Hoppe [email protected]

Contato de mídia do Mr & Mrs Smith: Helen Bailey [email protected]

