Borussia Dortmund empata com Bochum (1-1) e pode perder liderança para o Bayern

O Borussia Dortmund, líder da Bundesliga, voltou a decepcionar e não passou do empate (1-1) fora de casa com o Bochum no jogo que abriu a 30ª rodada nesta sexta-feira, e deixou escapar dois pontos preciosos na emocionante disputa pelo título.

Com este empate, o Dortmund tem agora 61 pontos, provisoriamente dois a mais que o Bayern de Munique (59), que recebe no domingo o lanterna Hertha Berlim e que, caso vença, poderá voltar ao primeiro lugar e enfrentar as últimas quatro rodadas do campeonato em uma posição privilegiada.

Os dois gols do jogo desta sexta-feira foram marcados logo no início. O Bochum abriu o placar por meio do francês Anthony Losilla, aos 5 minutos, e logo depois o Borussia Dortmund empatou com um gol de Karim Adeyemi (7').

O Dortmund havia assumido a liderança na última rodada, após uma demonstração de força (4 a 0) no jogo em casa contra o Eintracht Frankfurt, mas este empate inesperado acabou com a euforia e deu uma boa oportunidade para o Bayern de Munique, que na última rodada foi derrotado como visitante pelo Mainz, aproveitar e obter um novo impulso se cumprir as previsões no domingo, contra o Hertha.

O Bochum é o décimo quinto e com este empate fica três pontos acima da posição de repescagem pela permanência, ocupada atualmente pelo Stuttgart (16º), que recebe neste sábado o Borussia Mönchengladbach (10º).

-- Jogos da 30ª rodada da Bundesliga (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Bochum - Borussia Dortmund 1 - 1

- Sábado:

(10h30) Stuttgart - B. Moenchengladbach

RB Leipzig - Hoffenheim

Colônia - Freiburg

1. FC Union Berlin - Bayer Leverkusen

Eintracht Frankfurt - Augsburg

(13h30) Schalke 04 - Werder Bremen

- Domingo:

(10h30) Bayern de Munique - Hertha Berlim

(12h30) Wolfsburg - Mainz

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Borussia Dortmund 61 30 19 4 7 67 40 27

2. Bayern de Munique 59 29 17 8 4 79 33 46

3. 1. FC Union Berlin 55 29 16 7 6 44 31 13

4. Freiburg 53 29 15 8 6 45 37 8

5. RB Leipzig 51 29 15 6 8 53 37 16

6. Bayer Leverkusen 47 29 14 5 10 53 41 12

7. Mainz 45 29 12 9 8 49 40 9

8. Wolfsburg 43 29 11 10 8 51 37 14

9. Eintracht Frankfurt 42 29 11 9 9 49 45 4

10. B. Moenchengladbach 36 29 9 9 11 43 46 -3

11. Colônia 35 29 8 11 10 40 47 -7

12. Werder Bremen 35 29 10 5 14 47 56 -9

13. Augsburg 30 29 8 6 15 38 54 -16

14. Hoffenheim 29 29 8 5 16 39 50 -11

15. Bochum 28 30 8 4 18 33 67 -34

16. Stuttgart 25 29 5 10 14 36 51 -15

17. Schalke 04 24 29 5 9 15 26 56 -30

18. Hertha Berlim 22 29 5 7 17 35 59 -24

