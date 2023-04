Autoridades proíbem comemorações de torcedores do Napoli no Vesúvio

Os torcedores do Napoli brincaram, ou talvez não, sobre comemorar o título de seu time na Serie A simulando uma explosão do Vesúvio, mas com a taça perto de ser conquistada, os protetores do vulcão fizeram um alerta nesta sexta-feira.

A Autoridade do Parque Nacional do Vesúvio indica em um comunicado que leu "com grande preocupação" informações na mídia sobre os planos de certos 'tifosi' de organizar uma "simulação da explosão do Vesúvio, que eles queriam invadir e iluminar com sinalizadores tricolores no topo da cratera".

"A autoridade do parque considera esta ideia perigosa e irrealizável", acrescentou o comunicado antes dos dois jogos cruciais de domingo.

A cidade de Nápoles, onde o Vesúvio está localizado, comemora há semanas aquele que poderá ser o primeiro Scudetto do clube desde a época de Diego Maradona.

No domingo, se o Napoli vencer a Salernitana e se a Lazio não derrotar a Inter de Milão, o Napoli será campeão italiano.

O Parque Nacional disse ter escrito às autoridades responsáveis pela ordem pública na quarta-feira pedindo que tomem "medidas apropriadas" para evitar intrusões na área protegida.

O comissário do parque, Raffaele De Luca, confirmou que nenhuma autorização foi ou será dada para celebrações no Vesúvio.

"A cratera do Vesúvio é um lugar frágil e inerentemente perigoso", disse ele no comunicado.

"Estamos todos felizes pela vitória do Napoli, que honra a região e que trará muitas alegrias aos seus cidadãos, mas as comemorações devem se limitar ao que é permitido nas regras da vida civilizada", acrescentou.

O Vesúvio é o único vulcão ativo na Europa continental. Sua erupção no ano de 79 d.C. destruiu a cidade de Pompéia, cobrindo toda a área de cinzas vulcânicas.

O Parque Nacional do Vesúvio foi criado em 1995 para preservar o frágil ecossistema ao redor do vulcão, cujo ponto mais alto tem 1.277 metros de altura.

