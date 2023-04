Apesar da relutância, cinco países do Leste Europeu aceitam acordo sobre grãos ucranianos

A Comissão Europeia anunciou, nesta sexta-feira (28), que Polônia, Hungria, Bulgária, Romênia e Eslováquia concordaram, apesar das relutâncias, em prolongar a suspensão de tarifas e direitos sobre os cereais ucranianos importados pela União Europeia (UE).

A Comissão "chegou a um acordo de princípio com Bulgária, Hungria, Polônia, Romênia e Eslováquia sobre os produtos agrícolas da Ucrânia", indicou no Twitter o comissário de Comércio do bloco, o letão Valdis Dombrovskis.

Após o início da invasão russa da Ucrânia, Bruxelas acordou com Kiev a suspensão dos direitos e tarifas sobre o grão da Ucrânia, um dos principais produtores de cereais do mundo e cuja frágil economia depende deste setor.

No entanto, em meados de abril, Polônia, Hungria, Eslováquia e Bulgária proibiram as importações de cereais e de outros produtos agrícolas da Ucrânia, o que provocou tensões com a Comissão Europeia, que chefia a política comercial dos países da UE.

O acordo alcançado nesta sexta-feira "deve preservar a capacidade de exportação da Ucrânia para que continue alimentando o mundo e a subsistência de nossos agricultores", destacou no Twitter a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

As tensões entre Kiev, Bruxelas e vários governos do Leste Europeu ocorreram poucas semanas antes de o acordo entre Ucrânia e Rússia para exportar grãos pelo Mar Negro expirar, em 18 de maio. Sua renovação é incerta.

