AGENDA INTERNACIONAL DE SÁBADO, 29 DE ABRIL DE 2023 ATÉ SÁBADO, 6 DE MAIO DE 2023

A hora e a data dos eventos são expressas em horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas

(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas

SÁBADO, 29 DE ABRIL DE 2023

Mundo

MUNDO - Semana Mundial de Imunização, para promover o uso de vacinas - (até 30)

América

WASHINGTON (Estados Unidos) - Jantar de correspondentes da Casa Branca - 22H00

BOGOTÁ (Colômbia) - Pacto de cessar-fogo na Colômbia com principais grupos armados - (até 30 de Junho)

BOGOTÁ (Colômbia) - Colômbia: ameaça de erupção do vulcão Nevado del Ruiz - (até 31 de Julho)

CALI (Colômbia) - Encontro mundial das culturas populares - (até 6 de Maio)

Europa

BUDAPESTE (Hungria) - Visita do papa Francisco - (até 30)

(*) MAMOUDZOU (França) - Operação contra imigração ilegal em Mayotte - (até 20 de Maio)

ESTOCOLMO (Suécia) - Reunião dos ministros das finanças da UE (Ecofin) -

LONDRES (Reino Unido) - Greve de profissionais de enfermagem por melhores salários - (até 1 de Maio)

Ásia-Pacífico

SEUL (Coreia do Sul) - Desfile da Louis Vuitton - 05H00

Esportes

MIAMI (Estados Unidos) - Futebol: Liga das Nações da CONCACAF (2022-2023) - (até 18 de Junho)

DOMINGO, 30 DE ABRIL DE 2023

América

PARAGUAI - Eleições gerais e presidenciais no Paraguai -

SEGUNDA-FEIRA, 1 DE MAIO DE 2023

Mundo

MUNDO - Dia do Trabalhador -

América

(+) SÃO PAULO (Brasil) - Lula participará de celebração pelo Dia do Trabalhador organizada por sindicatos -

HAVANA (Cuba) - Celebração do 1º de maio reduzida em Cuba devido à crise de combustível -

SAN SALVADOR (El Salvador) - Marcha por Dia Internacional do Trabalhador -

SANTIAGO (Chile) - Marcha do Dia do Trabalhador - 13H00

BOGOTÁ (Colômbia) - Presidente Gustavo Petro chama para marcha no Dia do Trabalhador - 13H00

(+) SÃO LUÍS (Brasil) - Guaraná Jesus, um refrigerante rosa que borbulha o orgulho do nordeste do Brasil - 19H00

Europa

FRANÇA - Greve contra reforma da Previdência em 1º de maio -

TERÇA-FEIRA, 2 DE MAIO DE 2023

América

WASHINGTON (Estados Unidos) - Federal Reserve dos EUA inicia reunião de política de dois dias - (até 3)

Europa

(+) PRAGA (República Tcheca) - Visita da presidente da Comissão Europeia Ursula von der Leyen -

QUARTA-FEIRA, 3 DE MAIO DE 2023

Mundo

MUNDO - Dia Mundial da Liberdade de Imprensa -

América

WASHINGTON (Estados Unidos) - O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, dá uma entrevista coletiva no final da reunião do Comitê de Política Monetária - 16H30

Europa

BERLIM (Alemanha) - Visita de ex-presidente dos EUA Barack Obama - 16H00

SEXTA-FEIRA, 5 DE MAIO DE 2023

América

WASHINGTON (Estados Unidos) - Taxa de desemprego - 10H30

África

NAIRÓBI (Quênia) - Audiência de seis professores acusados de forçar alunos a simular sexo -

