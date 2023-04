Villarreal vence Espanyol (4-2) se aproxima da zona da Champions, Valencia respira

O Villarreal (5º) venceu o Espanyol (19º) por 4 a 2, nesta quinta-feira, em jogo da 31ª rodada da LaLiga, e se aproximou da zona da Liga dos Campeões, enquanto o Valencia (16º) saiu da zona de rebaixamento ao vencer o Valladolid (14º) nos acréscimos por 2 a 1.

O Espanyol abriu o placar no Estadio de La Cerámica com um chute no ângulo de Javier Puado (45'), mas no segundo tempo Etienne Capoue empatou com um disparo da entrada da área (53') e Dani Parejo virou o jogo dez minutos depois (63').

Parejo perdeu um pênalti, mas conseguiu aproveitar o rebote para fazer 2 a 1.

Joselu finalizou um contra-ataque do Espanyol para empatar em 2 a 2 (73'), Nicolas Jakson fez 3 a 2 (80') e Capoue voltou a balançar a rede para o 'Submarino Amarelo' (90+2).

A vitória leva o Villarreal ao quinto lugar na classificação, desbancando o Betis (6º) e o coloca a apenas cinco pontos da Real Sociedad (4ª), que ocupa a última posição de acesso à Liga dos Campeões.

O resultado complicou ainda mais a situação do Espanyol, que segue afundado na penúltima colocação da tabela, na zona de rebaixamento para a segunda divisão.

Já o Valencia saiu da zona da degola ao vencer o Valladolid por 2 a 1 de virada, e acabou colocando o Getafe, que perdeu na quarta-feira para o Almería por 2 a 1 e que nesta quinta-feira demitiu o técnico Quique Sánchez Flores.

O Valladolid abriu o placar após um erro de Mouctar Diakhaby que permitiu ao canadense Cycle Larin roubar uma bola e ficar sozinho diante do goleiro Giorgi Marmashdavili, que não conseguiu defender (6').

O zagueiro francês se redimiu no segundo tempo marcando o gol de empate com uma boa cabeçada (59') e Javi Guerra fez 2 a 1 com um chute de fora da área nos acréscimos (90+3).

A vitória dá fôlego ao Valencia e complica a vida do Valladolid, que está apenas quatro pontos acima da zona de rebaixamento.

--- Jogos da 31ª rodada do campeonato espanhol (horário de Brasília) e classificação:

- Terça-feira:

Cádiz - Osasuna 0 - 1

Girona - Real Madrid 4 - 2

Betis - Real Sociedad 0 - 0

- Quarta-feira:

Atlético de Madrid - Mallorca 3 - 1

Getafe - Almería 1 - 2

Rayo Vallecano - Barcelona 2 - 1

Celta Vigo - Elche 1 - 0

- Quinta-feira:

Valencia - Valladolid 2 - 1

Villarreal - Espanyol 4 - 2

Athletic Bilbao - Sevilla

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 76 31 24 4 3 55 11 44

2. Real Madrid 65 31 20 5 6 65 28 37

3. Atlético de Madrid 63 31 19 6 6 50 23 27

4. Real Sociedad 55 31 16 7 8 39 29 10

5. Villarreal 50 31 15 5 11 43 32 11

6. Betis 49 31 14 7 10 39 33 6

7. Athletic Bilbao 46 30 13 7 10 42 30 12

8. Osasuna 44 31 12 8 11 29 32 -3

9. Rayo Vallecano 43 31 11 10 10 38 37 1

10. Girona 41 31 11 8 12 48 45 3

11. Mallorca 40 31 11 7 13 30 34 -4

12. Celta Vigo 39 31 10 9 12 37 42 -5

13. Sevilla 38 30 10 8 12 37 45 -8

14. Valladolid 35 31 10 5 16 27 50 -23

15. Almería 33 31 9 6 16 38 53 -15

16. Valencia 33 31 9 6 16 34 37 -3

17. Cádiz 32 31 7 11 13 23 43 -20

18. Getafe 31 31 7 10 14 29 41 -12

19. Espanyol 28 31 6 10 15 37 53 -16

20. Elche 13 31 2 7 22 20 62 -42

