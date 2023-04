Todos à caça da Red Bull pelas ruas de Baku

O Mundial de Fórmula 1 volta ao Azerbaijão após uma pausa de quatro semanas, num fim de semana com o novo formato de sprint, e com a esperança das equipes de minar o domínio da Red Bull desde o início da temporada.

Após três corridas e três pole positions e vitórias a seu favor, a Red Bull chega à beira do Mar Cáspio como o chefe indiscutível do grid.

Como prova da boa fase, a equipe austríaca foi a grande beneficiada do fim de semana australiano do início de abril, onde o bicampeão mundial Max Verstappen levou a melhor no final de uma corrida caótica. Seu companheiro de equipe Sergio Pérez terminou em 5º - a pior classificação para um piloto da Red Bull em 2023 -, largando da última posição.

Às vésperas da quarta prova da temporada, Verstappen, último vencedor no Azerbaijão, tem uma vantagem de 15 pontos no campeonato (69 pontos) sobre Pérez (54 pontos).

Mas nas ruas de Baku, onde o resultado costuma ser imprevisível (seis vencedores diferentes em seis corridas), a Aston Martin e Fernando Alonso poderão ser os primeiros a reverter a dinâmica.

O espanhol de 41 anos, que nunca esteve tão perto da vitória desde sua volta à F1 em 2021, sabe disso: o circuito azeri, que mistura velocidade e perícia pelo centro da cidade, representa "um desafio único que cria inúmeras oportunidades de risco, mas também de recompensa".

O piloto mais velho do grid, atualmente terceiro colocado no Mundial, não costuma errar. De fato, esse GP já rendeu várias corridas espetaculares.

Pilotos e equipas gozaram de uma pausa de quatro semanas - consequência do cancelamento do GP da China agendado para meados de abril devido à covid-19 - para ajustarem os seus carros.

Embora a Alpine chegue a Baku "com novos elementos aerodinâmicos e mecânicos", a Ferrari ainda vai esperar um pouco antes de fazer alterações.

"Trabalhamos muito em Maranello no desenvolvimento do SF-23, ao mesmo tempo em termos de melhoria do veículo atual e nas atualizações previstas que serão introduzidas progressivamente nas próximas corridas", começando em Miami no início de maio, garantiu o chefe da Ferrari, Frédéric Vasseur.

A corrida é crucial para a 'Scuderia', que vive seu pior início de temporada desde 2009. Apenas a quarta força no grid até o momento, a atual vice-campeã mundial de construtores está atrás de Red Bull, Aston Martin e Mercedes, cujo W14 luta para atender às ambições de vitória do oito vezes campeão mundial.

"Procuramos tirar o máximo proveito do que aprendemos até agora, contribuindo com os desenvolvimentos esperados", explicou o chefe da equipe alemã, Toto Wolff.

Primeiro sinal encorajador, a Mercedes conseguiu seu primeiro pódio da temporada na Austrália graças ao segundo lugar de Lewis Hamilton. No entanto, Wolff aponta: "é preciso ser prudente e não confiar muito em um único resultado."

A quarta prova da temporada marca também a volta, no sábado, de uma corrida de sprint que será disputada pela primeira vez em circuito de rua desde a introdução do formato em 2021.

Mas ao contrário do que tem sido feito até agora, a F1 anunciou no início desta semana um novo formato com o objetivo de aumentar o espetáculo.

Assim, os pilotos farão apenas uma única sessão de treinos livres durante o fim de semana (sexta-feira), seguida dos clássicos treinos classificatórios nesse mesmo dia, que definirão o grid de largada para o GP de domingo.

A jornada de sábado, por sua vez, será dedicada ao sprint. Os pilotos vão para a pista para uma segunda sessão de classificação com o mesmo modelo da sexta-feira, mas mais curta, que determinará a ordem de largada para a corrida de sprint que vai acontecer no mesmo dia.

O sprint segue oferecendo mais pontos no Mundial: de oito para o primeiro a um para o oitavo. Um estímulo a mais para alguns pilotos, que podem sair com até 34 pontos na bagagem se vencerem o sprint e a corrida e conseguirem a volta mais rápida da prova.

- Mundial de pilotos:

1. Max Verstappen (HOL) 69 pts

2. Sergio Pérez (MEX) 54

3. Fernando Alonso (ESP) 45

4. Lewis Hamilton (GBR) 38

5. Carlos Sainz Jr (ESP) 20

6. Lance Stroll (CAN) 20

7. George Russell (GBR) 18

8. Lando Norris (GBR) 8

9. Nico Hülkenberg (ALE) 6

10. Charles Leclerc (MON) 6

11. Valtteri Bottas (FIN) 4

12. Esteban Ocon (FRA) 4

13. Oscar Piastri (AUS) 4

14. Pierre Gasly (FRA) 4

15. Zhou Guanyu (CHN) 2

16. Yuki Tsunoda (JPN) 1

17. Kevin Magnussen (DIN) 1

18. Alexander Albon (TAI) 1

19. Logan Sargeant (EUA) 0

20. Nyck de Vries (HOL) 0

- Mundial de construtores:

1. Red Bull 123 pts

2. Aston Martin-Mercedes 65

3. Mercedes 56

4. Ferrari 26

5. McLaren-Mercedes 12

6. Alpine-Renault 8

7. Haas-Ferrari 7

8. Alfa Romeo-Ferrari 6

9. AlphaTauri-Red Bull 1

10. Williams-Mercedes 1

