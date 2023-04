Taiwan adverte Paraguai sobre 'promessas superficiais' da China

Taiwan advertiu nesta quinta-feira (27) o candidato à presidência do Paraguai Efraín Alegre, que em uma entrevista à AFP defendeu uma aproximação de Pequim, que seu país não deve acreditar nas "promessas superficiais da China".

"Taiwan e Paraguai têm um relacionamento longo e amistoso. Há visitas de Estado frequentes. Nos últimos anos houve um aumento constante no comércio bilateral", disse Jeff Liu, porta-voz do ministério taiwanês das Relações Exteriores de Taiwan.

"Nós viramos um dos maiores mercados de exportação de carne bovina e suína do Paraguai", acrescentou.

"O ministério das Relações Exteriores gostaria de recordá-lo e espera que o Paraguai valorize sua relação com Taiwan. E que não acredite nas promessas superficiais da China", completou.

O porta-voz disse ainda que "exemplos prévios demonstram que países que estabeleceram relações com a China, como Costa Rica, Nicarágua e República Dominicana, não se beneficiaram do mercado chinês (...) Ao contrário, geraram um enorme déficit comercial".

Alegre, que disputa a presidência do Paraguai pela terceira vez, com uma ampla coalizão de centro-esquerda, declarou em uma entrevista à AFP que "as relações com Taiwan significam a perda de um dos maiores mercados, que é a China".

"O Paraguai faz um esforço muito grande, uma renúncia muito grande para ter relações com Taiwan, mas não vemos o mesmo esforço de Taiwan", disse.

"Sei que é um assunto muito delicado, mas é bom deixar claro que acreditamos que o Paraguai tem que fazer sua parte na política externa. Queremos que nossa política externa signifique a possibilidade de fazer negócios".

Os paraguaios votam em eleições gerais no próximo domingo (30).

