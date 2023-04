PRINCIPAIS NOTÍCIAS

SUDÃO COMBATES: Novos combates na capital do Sudão e em Darfur apesar da trégua

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

FRANÇA BRASIL JUSTIÇA: Promotoria anuncia recurso contra absolvição de Airbus e Air France no acidente Rio-Paris

=== SUDÃO COMBATES ===

CARTUM:

Capital do Sudão e Darfur têm novos combates apesar da trégua

Os combates entre o exército do Sudão e os paramilitares prosseguiam nesta quinta-feira (27) na capital Cartum e na região de Darfur, no 13º dia do conflito, apesar do anúncio de um cessar-fogo obtido com a mediação dos Estados Unidos.

(Sudão conflito diplomacia, 650 palavras, já transmitida)

FOTOS, INFOGRAFIA, VIDEO

=== FRANÇA BRASIL JUSTIÇA ===

PARIS:

Promotoria de Paris anuncia recurso contra absolvição de Airbus e Air France por acidente Rio-Paris

A Promotoria de Paris anunciou nesta quinta-feira (27) que vai apresentar recurso contra a absolvição da Airbus e da Air France no caso do acidente do voo Rio-Paris, que matou 228 pessoas em junho de 2009, uma nova "esperança" para as famílias das vítimas.

(Brasil justiça França aviação acidente, 480 palavras, já transmitida)

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÕES ===

-- AMÉRICAS

ASSUNÇÃO:

Guarani, marca registrada dos paraguaios, também presente na campanha

"Yaiko poraveta" (Vamos ser melhores), garante o candidato governista Santiago Peña. "Oú jina" (A mudança está chegando), responde o adversário Efraín Alegre. A campanha eleitoral do Paraguai usa slogans em guarani, embora a situação dos povos indígenas esteja praticamente ausente do debate.

(Paraguai eleições educação linguagem política literatura)

LIMA:

Peru militariza fronteiras ante chegada de migrantes

A presidente do Peru, Dina Boluarte, decretou, na quarta-feira (26), estado de emergência nas fronteiras do país e ordenou o envio de militares para reforçar os controles diante da chegada de migrantes, vindos do Chile em sua maioria.

(Peru migração, 400 palavras, já transmitida)

-- EUROPA

PARIS:

Os preparativos da Rússia para uma eventual contraofensiva ucraniana

Na expectativa por uma anunciada contraofensiva ucraniana, o exército da Rússia construiu uma área de defesa de mais de 800 quilômetros, com três linhas de profundidade em alguns pontos, e mobilizou um número elevado de soldados.

(Ucrânia armamento conflito Rússia, 710 palavras, já transmitida)

PEQUIM:

China será capaz de levar a paz à Ucrânia?

Da Ucrânia ao Oriente Médio, a China se posiciona como um dos principais mediadores na resolução de crises globais.

(Ucrânia China conflito Rússia diplomacia, 740 palavras, já transmitida)

-- ÁSIA

SEUL:

O fim de Kim Jong Un? O que significa a Declaração de Washington

Se a Coreia do Norte usar suas armas nucleares contra os Estados Unidos ou sua aliada Coreia do Sul, seria "o fim" do regime de Kim Jong Un, alertaram Seul e Washington.

(EUA diplomacia CoreiadoSul CoreiadoNorte, 770 palavras, já transmitida)

NOVA DÉLHI:

Superpopulação alimenta a miséria nas megacidades da Índia

Todos os dias dezenas de milhões de pessoas sofrem na Índia em rodovias engarrafadas ou em vagões de trens lotados de passageiros.

(Índia meio ambiente política mulheres população, já transmitida)

-- ÁFRICA

UAGADUGU:

Sobreviventes de massacre em Burkina relatam seu martírio

Sobreviventes de um massacre no norte de Burkina Faso relataram o tormento sofrido há uma semana, quando homens uniformizados passaram horas matando arbitrariamente os moradores, incluindo mulheres com bebês nas costas.

(Burkina conflito massacre, 600 palavras, já transmitida)

PARIS:

Mudança climática possibilitou seca recorde na região do Chifre da África

A seca histórica que afeta a região do Chifre da África é consequência de uma combinação de escassez de chuvas com temperaturas elevadas que não poderia ter acontecido sem as emissões humanas de gases do efeito estufa, afirma um relatório científico publicado nesta quinta-feira (27).

(África clima fome Eritreia Etiópia meio-ambiente Somália saúde Quênia agricultura Djibouti, 510 palavras, já transmitida)

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ====

ARARI:

Domar a pororoca, um desafio para os surfistas na Amazônia legal

O surfe na Amazônia legal começa com os praticantes dentro do rio, a água marrom pela cintura, e um aplauso que dá início ao desafio: domar a "Pororoca", uma das ondas mais admiradas e temidas do mundo.

(Brasil surfe natureza Pororoca Amazônia, 480 palavras, já transmitida)

=== ESPORTE ===

-- FUTEBOL

- Acompanhamento dos campeonatos europeus

--- CONTATO ---

Redação: [email protected]

AFP

Tags