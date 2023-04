Otan intercepta aviões militares russos sobre o Mar Báltico

Força Aérea da Alemanha afirma que três aeronaves da Rússia viajavam no espaço aéreo internacional sem sinal de transponder, "em voos de reconhecimento".A Força Aérea da Alemanha (Luftwaffe) informou nesta quarta-feira (26/04) que três aeronaves militares da Rússia foram interceptadas no espaço aéreo internacional. Segundo os militares alemães, os aviões russos sobrevoavam o Mar Báltico, localizado no nordeste da Europa e cujas águas banham também a Rússia, e viajavam sem sinal de transponder – que auxilia na identificação no radar de controle de tráfego aéreo. Alemanha e Reino Unido enviaram, então, aviões de caça Eurofighter Typhoon para identificá-los. A Luftwaffe informou que se tratava de dois caças Sukhoi Su-27 e uma aeronave Ilyushin Il-20. "Voos de reconhecimento interceptados. Eurofighters alemães e britânicos foram alertados para identificar três aeronaves militares. Os dois flankers Su-27 e um Il-20 da Rússia voltaram a voar sem sinal de transponder em espaço aéreo internacional sobre o Mar Báltico", disse a força alemã no Twitter, onde publicou também várias imagens dos aviões russos em pleno voo. Voos de reconhecimento, aos quais a Luftwaffe se refere, são operações aéreas de reconhecimento para fins militares ou estratégicos, que podem visar, por exemplo, a obtenção de imagens para fins de inteligência e a observação de manobras de tropas inimigas. Monitoramento da Otan Os países-membros da Otan se revezam no monitoramento do espaço aéreo sobre os Países Bálticos, uma vez que Estônia, Letônia e Lituânia, membros da aliança militar, não possuem caças próprios. No início de abril, após oito meses, a Alemanha entregou ao Reino Unido a liderança da operação de vigilância na região, mas continuará participando do monitoramento até o final deste mês. A segurança aumentou ainda mais sobre os países que fazem fronteira com a Rússia depois que Moscou invadiu a Ucrânia em fevereiro do ano passado. Nos últimos meses, jatos militares russos têm sido vistos repetidamente sobrevoando o Mar Báltico. ek/lf (DPA, AFP, Reuters)