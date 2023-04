Messi, Di María e Scaloni estão entre convidados ilustres para homenagem a Maxi Rodríguez

Os astros Lionel Messi e Angel Di María, assim como o técnico Lionel Scaloni, tricampeões mundiais na Copa do Catar-2022, são algumas das grandes figuras convidadas para a partida de homenagem ao ex-jogador Maximiliano Rodríguez, no dia 24 de junho, em Rosario, na Argentina.

"A 10 (número da camisa) do Newell's está reservada para Messi. Vamos esperar até o último minuto para saber se ele poderá jogar um tempinho fazendo umas tabelinhas ou do jeito que ele puder. Vamos insistir. Caso contrário, a gente vai entender", disse Rodríguez ao canal esportivo TyC.

A partida será disputada no estádio do Newell's Old Boys, clube onde Messi deu seus primeiros passos como jogador e tem Maxi Rodríguez como um de seus ídolos. O técnico Scaloni também vestiu essas cores.

"O importante é que (Messi) esteja lá. Vamos cantar parabéns, dá-lhe campeão, tudo... Leo já transcende tudo. Ele é um ícone muito forte da cidade", acrescentou Rodríguez, lembrando que a data da partida coincide com o nascimento do capitão da albiceleste, que joga no PSG.

Ele também disse que "seria um prazer se" Di María e os ex-jogadores da seleção argentina Ezequiel Lavezzi e Cristian 'Killy' González, todos eles de Rosario, pudessem estar presentes.

Esses três jogadores têm uma identificação com o Rosario Central, grande rival do Newell's em Rosário, cidade com forte cultura futebolística, 310 quilômetros ao norte de Buenos Aires.

Rodríguez confessou que imagina Scaloni e o técnico Gabriel Heinze jogando no campo naquele dia, e que pensa nos técnicos José Pekerman e Gerardo Martino para comandar as equipes.

Além disso, já teria a confirmação dos ex-jogadores da seleção argentina Sergio Agüero, Javier Saviola, Javier Zanetti e Juan Pablo Sorín.

Maxi Rodríguez, de 42 anos, se aposentou do futebol profissional no dia 6 de dezembro de 2021 com a camisa do Newell's, clube pelo qual havia estreado 22 anos antes.

Também jogou na Espanha pelo Espanyol e Atlético de Madrid, na Inglaterra pelo Liverpool e no uruguai pelo Peñarol.

Com a camisa albiceleste, disputou a Copa do Mundo da Alemanha-2006, da África do Sul-2010 e do Brasil-2014, e foi campeão mundial com a Sub-20 na Argentina-2001.

