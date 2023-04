Marco Reus renova por uma temporada com Borussia Dortmund até 2024

O meio-campista alemão Marco Reus, de 33 anos, renovou nesta quinta-feira contrato por uma temporada com o Borussia Dortmund, clube em que foi revelado nos anos 1990 e onde joga desde 2012.

Marco Reus ergueu duas Copas da Alemanha, mas nunca conquistou o título de campeão da liga, tendo chegado à região do Ruhr em 2012, início da década de hegemonia do Bayern de Munique (2012-2022).

Capitão da seleção desde 2018, Reus soma 161 gols em partidas oficiais com as cores amarela e preta, sendo o segundo maior artilheiro da história do clube, 16 gols atrás do recorde de Alfred Preissler (177) entre os anos de 1940 e 1950.

"Temos diante de nós um grande objetivo, que exige toda a nossa concentração: queremos ser campeões alemães e por isso precisamos de cada um dos integrantes do Borussia", explicou Reus, citado no comunicado.

Faltando cinco rodadas para o fim da Bundesliga, o Dortmund é o líder do campeonato com um ponto de vantagem sobre o Bayern de Munique, e só depende de si para conquistar seu primeiro título de campeão desde a primavera alemã de 2012.

"Estou feliz com esta renovação do meu contrato por uma temporada, porque sempre disse que, idealmente, não gostaria de jogar por outro clube que não fosse o BVB na minha carreira", acrescentou Reus, que completará 35 anos no final desta extensão do seu contrato.

Depois de três temporadas no Borussia Monchengladbach, de 2009 a 2012, Reus voltou ao Dortmund, onde foi evoluindo nas categorias de base de 1995 a 2005.

Sua carreira foi marcada por uma série de lesões, como a que sofreu no tornozelo esquerdo na última partida de preparação para a Copa do Mundo de 2014 contra a Armênia e que o impediu de se sagrar campeão pela 'Mannschaft' no Brasil várias semanas depois.

