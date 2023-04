Lula afirma que Bolsonaro tentou 'dar um golpe' com os ataques em Brasília

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva garantiu que o ex-presidente de extrema direita Jair Bolsonaro tentou "dar um golpe" com a rebelião de seus apoiadores em Brasília no dia 8 de janeiro, em entrevista publicada nesta quinta-feira (27) pelo jornal espanhol jornal El País.

"Não tenho dúvidas de que ele tentou dar um golpe. Isso ia acontecer desde o primeiro dia da minha posse, mas como era muita gente, ele esperou uma semana", disse Lula.

"Vi tudo pela televisão, atacaram o Palácio do Planalto, houve descaso de quem estava vigiando e entraram no Congresso Nacional, no Supremo Tribunal Federal e no palácio. Agora tem gente presa", acrescentou o presidente de esquerda em entrevista publicada após sua visita oficial à Espanha.

"Também procuramos quem financiou, quem pagou, por exemplo, os ônibus em que vieram (...). Estamos convencidos de que tudo foi organizado por Bolsonaro e sua equipe. Receberam 34 acusações e vão receber ainda mais, principalmente denúncias internacionais", continuou Lula.

A entrevista com o presidente, que concluiu a visita a Portugal e Espanha, foi publicada logo após o depoimento de Bolsonaro na quarta-feira (26) à Polícia Federal em Brasília.

O ex-presidente está sendo investigado por seu suposto papel de mentor e instigador dos distúrbios de 8 de janeiro, quando milhares de seus apoiadores invadiram a sede dos Três Poderes na capital, na tentativa de derrubar Lula.

Bolsonaro - que tem negado sistematicamente o seu envolvimento nos atos de vandalismo, pelos quais mais de 1.800 pessoas foram detidas - assegurou na quarta-feira que publicou "de forma acidental" um vídeo que questionava a legitimidade das eleições presidenciais de 2022.

