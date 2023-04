Fiorentina elimina Cremonese e vai enfrentar Inter de Milão na final da Copa da Itália

A Fiorentina garantiu sua vaga na final da Copa da Itália contra a Inter de Milão no dia 24 de maio, em Roma, depois de empatar em 0 a 0 com a Cremonese na noite desta quinta-feira pelo jogo de volta das semifinais, em Florença.

O empate foi suficiente após a vitória por 2 a 0 na partida de ida.

A Inter, atual campeã, se classificou na quarta-feira eliminando a Juventus com uma vitória apertada (1-0) após o empate da ida em Turim (1-1).

A Fiorentina tentará conquistar seu primeiro troféu desde 2001, ano de seu sexto e último título na Copa da Itália. Assim como acontece com a Inter, que vai enfrentar o Milan nas semifinais da Liga dos Campeões, a 'Viola' também se mantém na corrida rumo a uma final europeia, no caso dela a Conference League, com um duelo contra o suíço Basel.

Com os dois gols de vantagem após o jogo de ida na Lombardia, a Fiorentina administrou com tranquilidade contra a surpresa da competição, que havia eliminado o Napoli (2 a 2 depois da prorrogação e 5 a 4 nos pênaltis) nas oitavas de final e a Roma (2 a 1) nas quartas de final.

A Cremonese poderá agora se dedicar ao campeonato italiano onde ainda têm poucas esperanças de garantir a permanência: está atualmente no 19º lugar, a oito pontos do primeiro time fora da zona de rebaixamento, a Spezia (17ª), a sete rodadas do fim.

