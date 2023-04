Ex-diretora da Federação Francesa de Futebol denuncia Le Graët por assédio

A ex-diretora-geral da Federação Francesa de Futebol (FFF), Florence Hardouin, denunciou o ex-presidente da FFF, Noël Le Graët, por assédio moral e sexual, disse seu advogado à AFP nesta quinta-feira, confirmando informações do jornal Le Monde.

Hardouin depôs "como vítima" em 18 de abril perante investigadores da Brigada para a Supressão do Crime Contra as Pessoas (BRDP) no âmbito da investigação preliminar da promotoria de Paris por "assédio sexual e moral" contra Le Graët, de acordo com duas fontes próximas ao caso.

Ao final dessa audiência, ela denunciou o homem que foi o principal dirigente do futebol francês até o final de fevereiro por assédio moral e sexual, disse a advogada Margaux Matthieu.

Florence Hardouin vai depor novamente em princípio "no final da investigação para evocar com mais detalhes as disfunções da FFF e a responsabilidade de seus dirigentes", acrescentou a advogada, que não quis fazer mais comentários.

No cargo desde 2013, Hardouin foi suspensa provisoriamente do trabalho por falta grave em 11 de janeiro ao final de um comitê executivo. Embora a FFF no fim tenha renunciado a sua demissão por falta grave.

"Ela foi demitida por motivos completamente falsos, principalmente pelo fato de não ter implementado as ferramentas para combater o assédio sexual dentro da FFF", havia indicado a advogada no final de março.

No final desse mês, a ex-dirigente da federação, de 56 anos, recorreu ao tribunal para "obter a anulação de sua demissão, assim como a indenização para reparar os danos".

