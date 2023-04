EUA: PIB desacelera e cresce apenas 1,1% no primeiro trimestre

O crescimento do PIB dos Estados Unidos desacelerou no primeiro trimestre, a 1,1%, resultado da queda do investimento e apesar da manutenção do índice de consumo das famílias, anunciou nesta quinta-feira (27) o Departamento do Comércio.

A desaceleração da economia americana nos primeiros três meses do ano foi muito forte na comparação com o trimestre anterior, quando registrou crescimento de 2,6%, de acordo com os dados conclusivos.

O resultado também ficou muito abaixo das expectativas dos analistas, que acreditavam em um crescimento de 2% no trimestre, de acordo com uma pesquisa do site briefing.com.

