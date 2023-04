Dois iranianos desaparecem após colisão com um petroleiro no Golfo de Omã

O exército do Irã informou nesta quinta-feira (27) o desaparecimento de dois iranianos após colisão de sua embarcação com um petroleiro no Golfo de Omã. O incidente causou vários feridos e gerou a apreensão do petroleiro pelo Irã.

"Após a colisão de um navio desconhecido com uma embarcação iraniana nas águas do Golfo Pérsico, dois tripulantes estão desaparecidos e vários deles ficaram feridos", disseram as forças armadas iranianas em comunicado.

"O navio desconhecido, que violou a lei internacional ao não ajudar a população ferida, tentou escapar", acrescentaram.

Em comunicado, a V Frota dos Estados Unidos, com sede no Bahrein, já havia indicado algumas horas antes que o petroleiro "Advantage Sweet", com bandeira das Ilhas Marshall, teria sido interceptado "pela Marinha da Guarda Revolucionária quando transitava em águas internacionais do Golfo de Omã".

"O governo iraniano deve liberar imediatamente o petroleiro", acrescentou a Marinha americana, que critica em sua nota o "assédio contínuo por parte de Teerã de navios e a interferência nos direitos de navegação em águas regionais".

A Marinha americana não informou o proprietário do navio nem o destino do petroleiro.

As águas onde o navio foi apreendido, perto do Estreito de Ormuz, são um ponto crítico por onde transita pelo menos um terço do petróleo transportado por via marítima no mundo.

