Comunicado do Business Wire :Wemade Co., Ltd.

World Fishing Championship, the first fishing game on WEMIX PLAY, started its global pre-registration on May 25th (Graphic: Wemade)

World Fishing Championship é o primeiro jogo de pesca na WEMIX PLAY, uma plataforma blockchain de jogos eletrônicos da Wemade. O jogo será lançado oficialmente em 170 países (excluindo Coreia do Sul e China) em 25 de maio. O registro prévio está disponível no Google Play. Durante um mês após o lançamento, todos os usuários, incluindo os registrados previamente, irão receber itens especiais, como Fishing Gear Box e 10 Platinum Lucky Box Tickets.

Os usuários podem coletar cerca de 500 espécies de peixes, desde tropicais até pré-históricos, ao viajar pelo mundo. Por meio do crescimento do personagem e melhoria das habilidades, os usuários podem se envolver em batalhas estratégicas e emocionantes com vários tipos de peixes. Uma gama diversificada de conteúdos, como PvP e partidas de campeonato também estará disponível.

Os peixes coletados no aquário podem ser vistos de diversos modos, ao usar uma câmera de 360° ou mediante tecnologias de realidade virtual (RV) e realidade aumentada (RA). Os usuários também podem observar a cadeia alimentar que foi criada usando a tecnologia de IA.

Mais informações sobre o World Fishing Championship podem ser encontradas no site da WEMIX PLAY.

WEMIX PLAY, a plataforma blockchain de jogos eletrônicos nº 1 do mundo, oferece jogos de vários gêneros, desde RPG até quebra-cabeças, estratégia, tiro e SNG. Com a adição do World Fishing Championship, a linha de jogos eletrônicos da WEMIX PLAY se diversificou ainda mais.

