Comunicado do Business Wire :Starr Insurance Companies

A Starr Insurance Companies anunciou hoje que, a partir de 23 de abril, a empresa passou a subscrever diretamente sua propriedade: riscos técnicos mediante suas próprias companhias de segurados, ao concluir um relacionamento bem-sucedido de 17 anos com a Chubb.

Esta transição dos riscos complexos e negócios de propriedade de energia da Starr para as próprias companhias de segurados da Starr deve ser perfeita a nossos clientes. Os clientes continuarão trabalhando diretamente com a equipe de especialistas do setor da Starr, que usa a mesma abordagem de gerenciamento de riscos técnicos e oferece os mesmos níveis de capacidade e atendimento ao cliente. A única mudança que os clientes verão é que as companhias de seguros da Starr serão entidades nomeadas emitindo apólices.

"Temos subscrito o negócio de riscos complexos e propriedade de energia há mais de 55 anos", disse Richard Shaak, Presidente da International Insurance and Starr Tech. "Agradecemos à Chubb por seu apoio ao longo deste relacionamento."

Sobre a Starr Insurance Companies

Starr Insurance Companies (ou Starr) é um nome de marketing para as companhias operacionais de seguros e assistência a viagens e subsidiárias da Starr International Company, Inc. Starr & Co., Inc. e suas subsidiárias. A Starr é uma organização líder em seguros e investimentos com presença nos seis continentes; através de suas companhias de seguros operacionais, a Starr fornece produtos de seguros de propriedade, acidentes e saúde, bem como uma variedade de coberturas especiais, incluindo seguros de aviação, marítimo, energia e acidentes múltiplos. As subsidiárias da companhia de seguros Starr domiciliadas nos EUA, Bermuda, China, Hong Kong, Malta, Singapura, Suíça e Reino Unido têm, cada uma, uma classificação A.M. Best "A" (Excelente). O sindicato da Starr's Lloyd's tem uma classificação "A+" (Forte) da Standard & Poor's.

Contato

Charlie Armstrong Vice-Presidente de Marketing [email protected], 646.758.8308

