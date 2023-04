Comunicado do Business Wire :RADIUS5. INC

RADIUS5. INC (sede em: Shinjuku-ku, Tóquio; CEO: Urushihara Daisuke; daqui em diante "RADIUS5") lançou uma nova versão do AnimeSR, uma extensão gratuita do Chrome que utiliza a IA para dar um aspecto mais sofisticado e em tempo real às animações para o YouTube, Vimeo etc.

Cenário de desenvolvimentoO AnimeSR está sendo desenvolvido para avançar a cultura japonesa de anime por meio de uma melhor visualização dos animes. A extensão é oferecida gratuitamente.

Com o lançamento do "AnimeRefiner" em 2020, a RADIUS5 trabalha para aumentar a resolução dos dados mestres para transmissão no VOD, YouTube, filmes etc. com uma qualidade superior.

Consequentemente, a empresa recebeu muitas solicitações dos fãs de anime que querem assistir a animação com uma imagem de alta qualidade e que também desejam que sua distribuição seja feita no canal YouTube e em outras mídias em alta resolução. A extensão AnimeSR recentemente lançada foi desenvolvida para possibilitar que esses clientes individuais desfrutem de animes de alta resolução em seus navegadores de PC.

Visão geral do AnimeSRNavegadores compatíveis: Chrome 94 ou posterior Página de download do AnimeSR: https://bit.ly/animesr Página de suporte: https://bit.ly/animesr_support

Atualmente, o YouTube, o Vimeo etc. são compatíveis; serviços VOD protegidos por DRM não são compatíveis. Além disso, já que o AnimeSR ainda está na fase inicial de desenvolvimento, há a possibilidade de que a alta resolução pode não funcionar bem com serviços VOD não testados. A empresa planeja aumentar os tipos de serviços VOD que podem ser compatíveis com versões futuras.

[ RADIUS5 ]Com a visão de "aumentar a criatividade humana", a RADIUS5 está desenvolvendo vários serviços de IA criativos e relacionados ao entretenimento.

Em 2019, lançamos a nossa plataforma de IA, a "cre8tiveAI", e até o momento também lançamos vários serviços de IA, como o "Photo Refiner", que converte fotos e ilustrações para alta resolução, e o "SAI-chan", uma IA que gera ilustrações. Em 2022, também lançamos o "mimic", um criador de ilustrações de IA.

https://cre8tiveai.com/ https://illustmimic.com/en/

RADIUS5. INC Departamento de Relações Públicas Daisuke Urushihara [email protected]

