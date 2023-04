Comunicado do Business Wire :LTIMindtree

LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005], uma empresa internacional de consultoria em tecnologia e soluções digitais, anunciou hoje seus resultados consolidados do quarto trimestre e do ano finalizado em 31 de março de 2023, conforme aprovado por seu Conselho Administrativo.

"Temos o prazer de relatar um intenso ano fiscal de 2023, com um crescimento de receita anual de 19,9% em moeda constante", disse Debashis Chatterjee, Diretor Executivo e Diretor Geral da LTIMindtree. "Este desempenho líder do setor nos posiciona bem para oferecer um crescimento lucrativo contínuo no ano fiscal de 2024. À medida que avançamos para sistemas e processos unificados, estamos prontos para explorar as sinergias. Nossa receita do quarto trimestre chegou a US$ 1,06 bilhão, um aumento de 13,5% quanto ao ano anterior em moeda constante e 11,9% em termos relatados em dólares. Nossa entrada de pedidos no trimestre foi de US$ 1,35 bilhão, nos ajudando a fechar a entrada de pedidos do ano inteiro em US$ 4,87 bilhões. Acrescentamos 31 novos clientes no quarto trimestre e aumentamos nossa contagem de mais de US$ 50 milhões em clientes de 2 para 13. Nossa margem operacional para o ano inteiro foi de 16,2% e o EPS básico foi de INR 149,1. Os requisitos de clientes mudaram no último trimestre e agora estamos atendendo a novos requisitos para oferecer economia de custos, que estão sendo direcionados para financiar programas de transformação em voo."

Principais destaques financeiros:

Ano finalizado em 31 de março de 2023

Em dólares (EUA):

- Receita de US$ 4.105,7 milhões (crescimento de 17,2% A/A)

- Lucro líquido de US$ 545,7 milhões (crescimento de 3,0% A/A)

Em rupias:

- Receita de Rs 331.830 milhões (crescimento de 27,1% A/A)

- Lucro líquido de Rs 44.103 milhões (crescimento de 11,7% A/A)

Trimestre finalizado em 31 de março de 2023

Em dólares (EUA):

- Receita de US$ 1.057,5 milhões (crescimento de 1,0% T/T / 11,9% A/A)

- Lucro líquido de US$ 135,6 milhões (crescimento de 11,6% T/T / queda de 7,8% A/A)

Em rupias:

- Receita de Rs 86.910 milhões (crescimento de 0,8% T/T / 21,9% A/A)

- Lucro líquido de Rs 11.141 milhões (crescimento de 11,3% T/T / 0,5% A/A)

Outros destaques do ano fiscal de 2023

Clientes:

- 728 clientes ativos em 31 de março de 2023

- Mais de US$ 1 milhão, clientes aumentaram em 56, total de 383 (aumentaram em 9 no quarto trimestre)

- Mais de US$ 10 milhões, clientes aumentaram em 5, total de 81 (sem mudançano quarto trimestre)

- Mais de US$ 50 milhões, clientes aumentaram em 3, total de 13 (aumentaram em 2 no quarto trimestre)

Pessoal:

- 84.546 profissionais em 31 de março de 2023

- A flutuação nos últimos 12 meses foi de 20,2%

Ganhos em Negociações

-- Foi selecionada como principal parceria de transformação digital pela Currys, uma varejista de produtos e serviços de tecnologia com sede no Reino Unido. Esta cooperação multimilionária irá permitir à Currys reforçar sua posição no mercado. A LTIMindtree visa aperfeiçoar o fluxo de receita omnicanal da Currys e impulsionar a transformação de custos.

-- A onsemi, líder mundial em tecnologias inteligentes de energia e detecção de imagens, escolheu a LTIMindtree como provedora de serviços estratégicos para desenvolver sua plataforma de suporte de TI empresarial de próxima geração. Este contrato plurianual irá envolver a cooperação da LTIMindtree com a equipe de TI da onsemi para impulsionar a inovação e aumentar a eficiência. A transformação de TI faz parte da estratégia mais ampla da onsemi para simplificar operações e investir em áreas de crescimento, como veículos elétricos, ADAS, energia alternativa e automação industrial.

-- A LTIMindtree foi selecionada pelo Hellenic Bank, uma instituição financeira líder na Europa, como seu parceiro exclusivo de Fonte Estratégica para seu programa de transformação digital, aprimorando a experiência do cliente através da digitalização, simplificando processos e oferecendo produtos competitivos.

-- Um fabricante norte-americano de soluções de construção de alto desempenho escolheu a LTIMindtree para sua jornada de transformação digital. A LTIMindtree seria o único parceiro a ajudar o cliente com sua infraestrutura de nuvem híbrida e um leque de mais de 100 aplicativos empresariais.

-- Contrato plurianual e multimilionário concedido por uma seguradora financeira para fornecer serviços de dados e aplicativos.

-- Contrato independente de testes assinado com uma das maiores seguradoras de bens e acidentes dos EUA.

-- Uma companhia de seguros dos EUA, que é a maior provedora de seguros complementares nos EUA, fez parceria com a LTIMindtree para um contrato de AMS de vários anos.

-- Foi escolhida por uma líder mundial de produtos e serviços de engenharia para equipamentos agrícolas, a fim de fornecer serviços de consultoria e testes.

-- Uma das principais companhias aéreas dos EUA selecionou a LTIMindtree como parceira preferencial em um contrato de manutenção de aplicativos.

Reconhecimentos

-- Reconhecida no cenário de provedores de serviços de análise de clientes da Forrester, primeiro trimestre de 2023.

-- Nomeada como 'Líder' no Ecossistema de Parcerias de Nuvem da Google ISG Provider Lens? 2022.

-- Nomeada como 'Major Contender' (Contendor Principal) na Avaliação PEAK Matrix® de Consultoria de Transformação Digital do Everest Group 2023.

-- Reconhecida no Gartner® Magic Quadrant? 2022 por Serviços de Aplicativos em Nuvem Oracle, a nível mundial.

-- Reconhecida no Gartner® Magic Quadrant? 2022 por Serviços de Aplicativos SAP S/4HANA, a nível mundial.

-- Nomeada como 'Líder' e 'Star Performer' (Executante de Destaque) em Aplicativos e Serviços Digitais na Avaliação de Matrizes PEAK de Seguros P&C do Everest Group 2023.

-- Ganhadora do Prêmio de Excelência em Inteligência Artificial de 2023 para Canvas da LTIMindtree.

-- Ganhadora do Prêmio de Inovação de 2022 para Ferramentas de Capacitação OnDemand da Duck Creek Technologies nas categorias Remediação CBO (Custom Business Object) e Remediação de Dados de Referência de Banco de Dados.

-- Reconhecida como uma das Melhores Organizações para Mulheres 2023 pelo The Economic Times.

-- Reconhecida no DivHERsity Awards 2023 entre as 5 práticas mais inovadoras nos 'Programas Femininos de Aprendizagem e Desenvolvimento' e entre as 20 práticas mais inovadoras nas categorias 'Programas para Mulheres Retornadas'.

* GARTNER é uma marca registrada e marca de serviço, e MAGIC QUADRANT é uma marca registrada da Gartner, Inc. e/ou suas afiliadas nos EUA e a nível internacional, sendo utilizadas aqui com permissão. Todos os direitos reservados. A Gartner não endossa nenhum fornecedor, produto ou serviço descrito em suas publicações de pesquisa, nem aconselha os usuários de tecnologia a selecionar apenas fornecedores com as classificações mais altas ou outra designação. As publicações de pesquisa da Gartner consistem em opiniões da organização de pesquisa da Gartner e não devem ser interpretadas como declarações de fato. A Gartner se isenta de todas as garantias, expressas ou implícitas, referentes a esta pesquisa, incluindo quaisquer garantias de comercialização ou adequação a um propósito específico.

O Conselho Administrativo recomendou um dividendo final de Rs 40 por ação de valor nominal de Rs 1 cada para o exercício finalizado em 31 de março de 2023.

Sobre a LTIMindtree

A LTIMindtree é uma empresa internacional de consultoria em tecnologia e soluções digitais, que permite que empresas de todos os setores reinventem modelos de negócios acelerem a inovação e maximizem o crescimento ao aproveitar as tecnologias digitais. Como parceira de transformação digital para mais de 700 clientes, a LTIMindtree traz amplo conhecimento de domínio e tecnologia para ajudar a impulsionar a diferenciação competitiva superior, experiências do cliente e resultados de negócios em um mundo convergente. Impulsionada por mais de 84.000 profissionais talentosos e empreendedores em mais de 30 países, a LTIMindtree, uma empresa do Larsen & Toubro Group, combina os pontos fortes aclamados pelo setor das antigas Larsen e Toubro Infotech e Mindtree na solução dos desafios de negócios mais complexos e na entrega de transformação em escala. Para mais informação, acesse https://www.ltimindtree.com/.

