Comunicado do Business Wire :Ioneer Ltd

Hoje, a Ioneer Ltd (ASX: INR, NASDAQ: IONR) divulgou novas descobertas mostrando um aumento de 168% de lítio em seu projeto Rhyolite Ridge Lithium-Boron. É estimado que o local em Nevada contenha carbonato de lítio suficiente, um material crucial na produção de baterias de veículos elétricos, para abastecer mais de 50 milhões de veículos elétricos com potencial de expansão adicional pendente de exploração adicional.

Nos próximos anos, é esperado que a demanda dos EUA por lítio suba para acompanhar a demanda projetada por veículos elétricos. A estimativa atualizada ressalta o potencial de Rhoylite Ridge no fortalecimento das cadeias de fornecimento dos EUA e na garantia de uma fonte doméstica e ambientalmente sustentável de lítio e boro. Devido a sua instalação de processamento de classe mundial estar no local em Rhyolite Ridge, a Ioneer pode produzir com mais rapidez e fornecer lítio com eficiência aos fabricantes de baterias dos EUA. O processo inovador elimina a necessidade de transferir o material a uma planta separada para refino e irá permitir que a Ioneer maximize a potência total do lítio.

"Rhyolite Ridge é uma oportunidade única em uma geração para produzir uma fonte crucial e confiável de lítio e boro para a cadeia de fornecimento de veículos elétricos dos EUA. Nossas melhores operações irão fornecer materiais domésticos desesperadamente necessários, criar empregos e reduzir emissões", disse James Calaway, presidente executivo da Ioneer. "Estamos na expectativa de concluir o importante processo de licenciamento federal e começar a trabalhar."

"A atualização de recursos minerais de hoje demonstra a capacidade única da Ioneer de fornecer materiais seguros e estratégicos a fabricantes de baterias de veículos elétricos", disse Bernard Rowe, diretor geral da Ioneer. "Estas novas descobertas demonstram como a Ioneer pode ajudar os EUA a obter lítio e boro de modo sustentável enquanto combate as mudanças climáticas. A Ioneer espera concluir os requisitos federais restantes e iniciar nossas operações."

Uma vez que a licença federal e a construção estiverem concluídas, Rhyolite Ridge deverá quadruplicar a produção atual de produtos químicos de lítio nos EUA. O relatório atualizado, conduzido pela WSP USA Inc. (anteriormente Golder Associates USA Inc.), agora estima o depósito de recursos minerais de Rhyolite Ridge em 360 milhões de toneladas, contendo 3,4 milhões de toneladas de carbonato de lítio equivalente e 14,1 milhões de toneladas de ácido bórico equivalente. Isto reflete um aumento de 168% no carbonato de lítio e um aumento de 18% no ácido bórico (em conjunto, um aumento de 145% no recurso mineralizado) a partir de uma declaração da Ioneer Mineral Resource em abril de 2020. Também tem por base o Estudo Definitivo de Viabilidade da empresa, que confirmou Rhyolite Ridge como um projeto de lítio e boro de classe mundial, o qual deve se tornar uma fonte significativa, de longa duração com baixo custo de lítio e boro a nível mundial.

O Escritório do Programa de Empréstimos do Departamento de Energia anteriormente estimou que Rhyolite Ridge poderia reduzir o consumo doméstico anual de gás em quase 145 milhões de galões e evitar a liberação de 1,29 milhão de toneladas de dióxido de carbono ao ano proveniente de carros a gasolina. As estimativas do DOE se basearam em descobertas de abril de 2020, sendo esperado que as estimativas revisadas aumentem estes benefícios ambientais.

A estimativa de recursos de hoje reforça o plano da mina permitido pelo Bureau of Land Management (BLM) que evita todo o trigo sarraceno de Tiehm, uma planta classificada como espécie ameaçada pelo Serviço de Pesca e Vida Selvagem dos EUA. A Ioneer também fez revisões para incluir medidas para minimizar e mitigar potenciais impactos indiretos em áreas designadas de habitat crítico identificadas. Antes de sua proteção federal formal, a Ioneer contribuiu com mais de US$ 1 milhão para garantir o crescimento e o sucesso a longo prazo da planta e orçou mais US$ 1 milhão ao ano para proteger as espécies.

O Plano de Operações da Mina do Projeto, submetido ao BLM em julho de 2022, está atualmente sob revisão da NEPA.

Para ler o relatório completo, clique aqui.

