Comunicado do Business Wire :FEELM

Como líder no setor de vaping e principal marca de tecnologia pertencente à SMOORE, a FEELM participou de uma série de eventos de distribuição promocional em Londres, a fim de respaldar a iniciativa anual Vapril da UKVIA.

Os eventos da FEELM visam promover o vaping como uma alternativa mais segura ao fumo, encorajar os fumantes a fazer a troca e encontrar uma solução de vaping mais saudável para obter a redução de danos. É esperado que esta parceria tenha um impacto significativo na conscientização sobre as vantagens de vaping e ajude as pessoas a assumir o controle de sua saúde.

O Objetivo das Distribuições Promocionais da FEELM

Vapril é uma campanha anual lançada pela UKVIA, The UK Vaping Industry Association, a fim de aumentar a conscientização sobre os benefícios de mudar do tabagismo ao vaping. Este ano, a campanha de um mês se concentra em educar o público sobre o potencial de redução de danos do vaping, ao oferecer recursos e suporte para quem deseja parar de fumar e promover um estilo de vida mais saudável. Ao participar do evento de lançamento do Vapril, a FEELM demonstrou seu compromisso em apoiar a causa e ajudar pessoas a parar de fumar. A iniciativa ganhou o apoio de vários líderes do setor, profissionais de saúde e organizações de saúde pública, destacando a necessidade de uma alternativa mais saudável aos cigarros tradicionais.

Os eventos de distribuição promocional da FEELM estão alinhados com a iniciativa do governo do Reino Unido de oferecer um milhão de cigarros eletrônicos gratuitos, o que incentiva os fumantes a mudar para o vaping como uma alternativa mais saudável. Esta política é um reflexo do crescente consenso entre os especialistas em saúde de que os cigarros eletrônicos são significativamente menos prejudiciais do que os produtos de tabaco combustíveis. Ao participar desta iniciativa, a FEELM está adotando uma abordagem proativa para ajudar os fumantes a parar de fumar e fazer a transição a uma alternativa mais segura, contribuindo, em última análise, à melhoria geral da saúde pública.

Nova Tecnologia FEELM Max

A distribuição promocional apresenta a mais recente solução de vaping FEELM Max, equipada com a tecnologia de vaping de ponta, incluindo a nova bobina de cerâmica S1. Esta tecnologia de vaping de última geração visa desenvolver um novo limpador e proporcionar aos consumidores uma experiência de vaping mais pura, segura e agradável.

Com a bobina de cerâmica S1, a mais recente solução de vaping FEELM Max possui uma série de vantagens notáveis. As impurezas são reduzidas em 78%, proporcionando uma experiência de vaping mais limpa em comparação a cigarros tradicionais, enquanto a redução de 100% nos resíduos orais elimina o sabor residual desagradável associado com frequência ao fumo. A diminuição de aldeídos e cetonas em 92,5% resulta em uma experiência mais agradável tanto aos usuários como às pessoas ao seu redor. O tamanho fino das partículas é duplicado, garantindo um vapor sedoso, suave e satisfatório, enquanto um aumento de 35% na consistência do sabor garante uma experiência confiável e agradável a cada uso. Além disto, o perfil do tanque transparente alivia a ansiedade do líquido para cigarros eletrônicos, permitindo que os usuários monitorem o nível de fluido e reabasteçam conforme necessário, criando uma solução de vaping realmente abrangente e fácil de usar.

Estes recursos facilitam a transição dos fumantes para longe dos cigarros tradicionais, ao oferecer uma ferramenta eficaz para reduzir danos e cessar o tabagismo. Com grande ênfase em pesquisa e desenvolvimento, a FEELM se dedica a refinar sua tecnologia e fornecer aos consumidores a melhor experiência possível de vaping.

A Responsabilidade Social da FEELM

Além dos eventos de distribuição, a FEELM continua revolucionando o setor de vaping e apoiando iniciativas de saúde pública para ajudar pessoas a parar de fumar, tendo foco em pesquisa e desenvolvimento.

A participação da FEELM na Vapril e seus eventos de distribuição promocional demonstram a dedicação da marca em promover a saúde pública e dar suporte às pessoas em sua jornada para parar de fumar. Ao oferecer uma alternativa mais segura e de alta qualidade aos cigarros tradicionais, a FEELM está liderando o caminho para ajudar pessoas a viverem vidas mais saudáveis.

Além disto, a FEELM Max introduziu um perfil de ESG genuíno e ecológico, ao obter a máxima redução de carbono e compatibilidade ambiental mediante sua embalagem de produto integrada. A FEELM demonstra o compromisso inabalável da marca com a responsabilidade social e a gestão ambiental.

Sobre a FEELM:

Como uma marca insígnia de tecnologia OEM pertencente à SMOORE, a FEELM é a principal provedora mundial de soluções de sistemas fechados de vaping. Através de sua tecnologia de aquecimento de bobina de cerâmica, utilizada em cerca de uma em cada duas cápsulas fechadas vendidas em todo o mundo, a FEELM oferece suas soluções de vaping a empresas b2c em 50 países, incluindo RELX, HEXA, KIWI e NJOY, entre outras.

Sobre a SMOORE:

A SMOORE é líder mundial em oferta de soluções de tecnologia de vaping, incluindo a fabricação de dispositivos OEM de vaping e componentes de vaping para produtos que não queimam, com tecnologia avançada de P&D, enorme capacidade de fabricação, portfólio de produtos de ampla abrangência e uma base diversificada de clientes.

Contato

Para mais informações ou consultas jornalísticas, entre em contato com Tommy Gilchrist em 0044 7388 110 679 ou via [email protected]

