Barça TV vai encerrar atividades após 24 anos

O canal de televisão do Barcelona, Barça TV, vai deixar de ser transmitido depois de 24 anos de existência, informou o clube catalão nesta quinta-feira (27) em nota, na qual indicou que não desejava renovar seu contrato com a operadora Telefónica.

Segundo informações publicadas pela imprensa espanhola, esta decisão se deve às dificuldades financeiras do clube. Uma fonte próxima à emissora declarou à AFP que, com o fim da Barça TV, cerca de 130 pessoas perderiam o emprego.

"O FC Barcelona informa que comunicou seu fornecedor TBSC Telefónica, a empresa que administra a televisão do clube, a Barça TV, que não renovará o contrato de prestação de serviços que se encerra no próximo 30 de junho de 2023", escreveu o Barcelona no comunicado.

O canal de televisão foi criado em julho de 1999, quando o clube era presidido por Josep Lluis Núñez.

O Barcelona vendeu ações da Barça Studios à Orpheus Media e Socios.com por cerca de 200 milhões de euros (cerca de 1,11 bilhão de reais em valores da época), uma soma que lhe permitiu, no ano passado, contratar o polonês Robert Lewandowski, até então no Bayern de Munique.

O clube deve reduzir consideravelmente seus gastos para respeitar as regras do 'fair-play' financeiro e fazer contratações no final desta temporada. Há rumores sobre um possível retorno do argentino Lionel Messi, que deixou o Barcelona em 2021 para jogar no Paris Saint-Germain.

