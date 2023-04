Arqueólogos encontram uma estatueta de Buda em sítio egípcio

Uma estatueta de Buda foi descoberta em um sítio arqueológico perto do Mar Vermelho, revelando ligações comerciais entre o Império Romano e a Índia, informou o Ministério de Antiguidades nesta quinta-feira (27).

Arqueólogos americanos e poloneses descobriram esta estatueta em Berenice, uma antiga cidade portuária no sudeste, disse ele.

A estatueta de 71 centímetros, datada da época romana, representa Buda com um manto, sem os membros direitos, e com uma auréola envolvendo a cabeça, em referência aos raios solares, segundo a foto divulgada pelo ministério.

O Egito estava então "no centro da rota comercial que ligava o Império Romano a muitas regiões do mundo antigo", explicou Mostafa Waziri, secretário-geral do Conselho Supremo de Antiguidades.

Os navios chegavam principalmente da Índia, carregados de especiarias, joias, tecidos ou marfim.

O Egito anuncia regularmente descobertas arqueológicas, mas alguns especialistas costumam considerá-las mais uma ferramenta de promoção do turismo do que de interesse histórico.

O país tenta recuperar o setor do turismo, que sofreu muito com a instabilidade política após a revolução de 2011, depois com a crise sanitária da covid-19 e por fim com a guerra entre a Ucrânia e a Rússia, dois países de onde partiam turistas para o Egito.

