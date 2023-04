Apenas uma a cada nove pessoas fuma nos EUA, indica estudo

Fumar é cada vez menos popular nos Estados Unidos: somente um a cada nove adultos americanos relatou ter fumado um cigarro em 2022, a taxa mais baixa desde o início dos registros, segundo dados publicados nesta quinta-feira (27).

Uma pesquisa com mais de 27.000 americanos, realizada no ano passado pelos Centros para o Controle e a Prevenção de Doenças (CDC), determinou que o consumo de cigarros se manteve em queda e ficou em 11,3% em 2022, comparado a 12,6% em 2021. No entanto, o uso de cigarros eletrônicos cresceu de 4,7% a 5,9%

Em 2020, 30,8 milhões de adultos americanos fumavam, segundo uma estimativa dos CDC, com uma taxa de 14,1% entre os homens e de 11% entre as mulheres.

O hábito de fumar é cada vez menos comum nos Estados Unidos há várias décadas, em parte devido às políticas governamentais contra o tabagismo, que causa câncer e doenças cardiovasculares.

Apesar da redução, fumar cigarros continua sendo a causa número um de doenças e mortes evitáveis nos Estados Unidos, segundo os CDC.

