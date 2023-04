Andy Murray é eliminado na primeira fase do Masters 1000 de Madri; Thiem avança

O britânico Andy Murray foi eliminado nesta quinta-feira na primeira fase do Masters 1000 em Madri ao perder para o italiano Andrea Vavassori por 6-2 e 7-6 (9/7).

Murray, bicampeão em Madri, em 2008 em quadra dura e em 2015, já no saibro, foi superado por Vavassori, vindo do qualy, em 1 hora e 31 minutos.

O escocês havia sempre superado a primeira fase em Madri, onde nesta quinta-feira viu o adversário quebrar seu serviço duas vezes para abrir 4-0 no primeiro set, uma vantagem irreversível para Murray.

No segundo set, Murray, que já havia perdido na primeira fase em Monte Carlo, reagiu até levar o set para o tie-break, onde conseguiu salvar até quatro match points do italiano antes de perder.

Vavassori, número 164 do mundo, enfrentará na segunda fase o número três do mundo, o russo Daniil Medvedev, segundo cabeça de chave em Madri.

Já Dominic Thiem superou a primeira fase, vencendo o britânico Kyle Edmund por 6-4 e 6-1 em 1 hora e 23 minutos.

Depois de chegar às quartas de final em Munique, o tenista que já foi o número três do mundo e agora é o 93º colocado do ranking, parece estar recuperando o nível que o levou a ser um dos melhores do circuito.

Thiem vai enfrentar na próxima fase em Madri o grego Stefanos Tsitsipas, que desponta como um dos grandes candidatos ao título do torneio, onde é o quarto cabeça-de-chave

--- Resultados do Masters 1000 de Madri, 1ª fase:

Jan-Lennard Struff (ALE) x Lorenzo Sonego (ITA) 6-3, 6-1

Pedro Cachín (ARG) x Abdullah Shelbayh (JOR) 6-1, 6-4

Tomás Etcheverry (ARG) x Adrian Mannarino (FRA) 6-4, 6-0

Roman Safiullin (RUS) x Nicolás Jarry (CHI) 6-2, 3-6, 6-3

Marcos Giron (EUA) x Nuno Borges (POR) 6-2, 7-6 (9/7)

Dominic Thiem (AUT) x Kyle Edmund (GBR) 6-4, 6-1

Christopher O'Connell (AUS) x Filip Krajinovic (SRB) 6-4, 6-7 (2/7), 6-2

Cristian Garín (CHI) x Marc-Andrea Huesler (SUI) 7-6 (7/5), 6-2

Zhizhen Zhang (CHN) x Jurij Rodionov (AUT) 7-6 (8/6), 6-4

Yosuke Watanuki (JPN) x Corentin Moutet (FRA) 6-3, 6-3

Marco Cecchinato (ITA) x Márton Fucsovics (HUN) 7-6 (7/4), 6-3

Alexander Shevchenko (RUS) x J.J. Wolf (EUA) 6-4, 6-4

Andrea Vavassori (ITA) x Andy Murray (SCO) 6-2, 7-6 (9/7)

