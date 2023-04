Swiatek pede que torneios ATP e WTA ofereçam mesma premiação

A polonesa Iga Swiatek, atual número um do tênis feminino, exigiu nesta quarta-feira a igualdade das premiações dos torneios ATP (masculino) e WTA (feminino), assim como já acontece nos eventos de Grand Slam.

A situação no tênis "é melhor do que na maioria dos outros esportes, mas ainda há coisas que afetam a igualdade das premiações dos torneios WTA em comparação com os da ATP", explicou Swiatek em entrevista coletiva na véspera de sua estreia no WTA 1000 de Madri contra a austríaca Julia Grahber.

Swiatek, atual campeã de Roland Garros e do US Open, venceu o torneio WTA 500 de Stuttgart na semana passada e faturou pouco mais de 100.000 euros (110.000 dólares).

O espanhol Carlos Alcaraz, número dois do ranking masculino, recebeu um cheque de 475.000 euros (524.000 dólares) pela sua vitória no torneio ATP 500 de Barcelona.

"Os Grand Slams já estão no mesmo nível, isso é bom, mas seria bom que a WTA focasse nessa questão, mas não quero falar mais porque é algo que envolve muito negócio e às vezes também política", acrescentou Swiatek.

"Só posso dizer que seria bom se nosso esporte fosse igualitário, especialmente porque fazemos mais ou menos o mesmo trabalho", insistiu.

