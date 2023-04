Presidente sul-coreano diz que paz com Pyongyang requer 'força esmagadora'

O presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk Yeol, disse, nesta quarta-feira (26), na Casa Branca, que a paz com a Coreia do Norte só pode ser alcançada pela força.

"Podemos alcançar a paz mediante a superioridade de uma força esmagadora e não uma paz falsa, baseada na boa vontade do outro lado", afirmou Yoon durante coletiva de imprensa conjunta com o presidente americano, Joe Biden.

