Presidente da Colômbia pede a renúncia de todo o gabinete, afirmam ministros à AFP

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, pediu a renúncia de todos seu gabinete em meio às dificuldades que seu governo enfrenta para aprovar os projetos de lei no Congresso, confirmaram dois ministros nesta quarta-feira (26) à AFP.

A solicitação não foi oficializada por Petro, o primeiro presidente de esquerda do país, que na terça-feira mencionou no Twitter "repensar o governo", após encerrar as alianças com partidos tradicionais cruciais para o sucesso de suas reformas.

