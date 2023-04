Manchester City goleia líder Arsenal (4-1) e fica só dois pontos atrás

O Manchester City (2º) venceu em casa o Arsenal (1º) por 4 a 1, e ficou a apenas dois pontos do time londrino na classificação, nesta quarta-feira no tão aguardado jogo da 33ª rodada da Premier League, em que Kevin De Bruyne brilhou com uma dobradinha (7', 54') e uma assistência para John Stones (45+1').

Rob Holding diminuiu para os 'Gunners' (86') mas o astro norueguês Erling Haaland aumentou nos acréscimos (90+5'), marcando seu 33º gol da temporada.

A liderança do Arsenal fica ainda mais fragilizada pelo fato do City ter disputado dois jogos a menos, o que significa que a equipe de Pep Guardiola enfrenta a reta final do campeonato numa situação cada vez mais favorável.

Além de tudo isso as duas equipes passam por momentos diferentes, com o City muito sólido e um Arsenal que nos últimos jogos vem definhando. Antes desta derrota no Etihad Stadium o time londrino empatou três jogos seguidos no campeonato inglês, o último deles contra o lanterna Southampton.

Já o Manchester City vive um momento espetacular. Está há 17 jogos sem perder, levando em conta todas as competições, e na Premier League acumula sete vitórias. Na Champions League já se classificou para as semifinais, onde enfrentará o Real Madrid, e na FA Cup garantiu sua vaga na final, onde terá pela frente um clássico contra o Manchester United.

No jogo desta quarta-feira, o City não demorou a abrir o placar: foi logo aos 7 minutos, em um rápido contra-ataque em que o norueguês Erling Haaland, no meio-campo, fez o pivô e abriu para o belga Kevin De Bruyne, que na corrida se aproximou do gol adversário e, da entrada da área, mandou um chute rasteiro que passou pelo goleiro Aaron Ramsdale.

O segundo do City veio nos acréscimos do primeiro tempo (45+1), quando De Bruyne cobrou falta na área que John Stones cabeceou para o fundo da rede. O gol foi inicialmente anulado por suposto impedimento mas o VAR acabou validando o lance.

No segundo tempo, o roteiro do jogo não mudou e o City continuou sendo superior.

Aos 54 minutos, Haaland dominou uma bola e armou um novo contra-ataque para Kevin De Bruyne, que com um chute cruzado na área fez o terceiro para os donos da casa.

O Arsenal só conseguiu diminuir aos 86 minutos com um gol de Rob Holding numa confusão na área, mas o City queria mais e ampliou nos acréscimos (90+5') por meio de Haaland, após uima assistência de Phil Foden.

O atacante norueguês, com 33 gols, reforça sua liderança na artilharia e também estabelece um novo recorde nas Premier Leagues com 38 rodadas. Levando em consideração todas as competições, sua contagem pessoal nesta temporada é de 49 gols, um saldo espetacular em sua primeira temporada na Inglaterra depois de deixar o Borussia Dortmund.

-- Jogos da 33ª rodada da Premier League (horário de Brasília) e classificação:

- Terça-feira:

Wolverhampton - Crystal Palace 2 - 0

Aston Villa - Fulham 1 - 0

Leeds - Leicester 1 - 1

- Quarta-feira:

Nottingham - Brighton 3 - 1

West Ham - Liverpool 1 - 2

Chelsea - Brentford 0 - 2

Manchester City - Arsenal 4 - 1

- Quinta-feira:

(15h45) Everton - Newcastle

Southampton - AFC Bournemouth

(16h15) Tottenham - Manchester United

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Arsenal 75 33 23 6 4 78 38 40

2. Manchester City 73 31 23 4 4 82 29 53

3. Newcastle 59 31 16 11 4 54 25 29

4. Manchester United 59 30 18 5 7 46 37 9

5. Aston Villa 54 33 16 6 11 46 41 5

6. Liverpool 53 32 15 8 9 61 39 22

7. Tottenham 53 32 16 5 11 58 51 7

8. Brighton 49 30 14 7 9 55 40 15

9. Brentford 47 33 11 14 8 50 43 7

10. Fulham 45 32 13 6 13 44 43 1

11. Chelsea 39 32 10 9 13 30 35 -5

12. Crystal Palace 37 33 9 10 14 31 42 -11

13. Wolverhampton 37 33 10 7 16 29 44 -15

14. West Ham 34 32 9 7 16 34 43 -9

15. AFC Bournemouth 33 32 9 6 17 31 63 -32

16. Leeds 30 33 7 9 17 42 63 -21

17. Nottingham 30 33 7 9 17 29 60 -31

18. Leicester 29 33 8 5 20 44 57 -13

19. Everton 28 32 6 10 16 24 46 -22

20. Southampton 24 32 6 6 20 27 56 -29

