Manchester City goleia líder Arsenal (4-1) e fica dois pontos atrás

O Manchester City (2º) venceu em casa o Arsenal (1º) por 4 a 1, e ficou a apenas dois pontos do time londrino na classificação, nesta quarta-feira no tão aguardado jogo da 33ª rodada da Premier League, em que Kevin De Bruyne brilhou com uma dobradinha (7', 54') e uma assistência para John Stones (45+1').

Rob Holding diminuiu para os 'Gunners' (86') mas o astro norueguês Erling Haaland aumentou nos acréscimos (90+5'), marcando seu 33º gol da temporada.

A liderança do Arsenal fica ainda mais fragilizada pelo fato do City ter disputado dois jogos a menos, o que significa que a equipe de Pep Guardiola enfrenta a reta final do campeonato numa situação cada vez mais favorável.

