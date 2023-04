Mais de um milhão de pacotes de ajuda alimentar para crianças do Reino Unido

Mais de um milhão de pacotes de ajuda alimentar foram distribuídos para crianças no Reino Unido no ano passado, disse uma instituição de caridade nesta quarta-feira (26).

Entre abril de 2022 e março de 2023, o Trussell Trust, que administra uma extensa rede de bancos de alimentos em todo o país, distribuiu quase três milhões de cestas básicas, um terço para crianças, um aumento de 36% em um ano, afirma a organização.

"Os novos números são extremamente preocupantes e mostram que um número crescente de pessoas não tem outra saída senão recorrer a organizações de caridade (...) e isso não é justo", reagiu Emma Revie, diretora-geral do Trussell Trust, citada em uma declaração.

Ela também considera "inadequado" o sistema de assistência social concebido para apoiar os mais modestos.

"A ajuda social não reflete os custos essenciais (de um lar) e consequentemente as pessoas caem ainda mais na miséria", insiste.

Segundo a associação, a demanda por ajuda alimentar comprova a dimensão da crise sofrida pelas famílias britânicas que enfrentam uma inflação de mais de 10% ao ano.

Todas as regiões do Reino Unido são afetadas, com pacotes entregues aumentando em pelo menos 28% em todas as regiões, chegando a 54% no nordeste mais pobre.

