Líder Barça perde para Rayo Vallecano (2-1); Atlético comemora 120 anos com vitória sobre Mallorca

O Barcelona, líder do campeonato espanhol, foi surpreendido e perdeu por 2 a 1 em casa para o Rayo Vallecano (9º), nesta quarta-feira, pela 31ª rodada, e não aproveitou a derrota sofrida pelo Real Madrid, seu adversário mais próximo, na terça-feira, para o Girona.

Os gols marcados por Álvaro García Rivera (19') e Fran García (53') de chutes cruzados impediram os catalães de pontuar, apesar de Robert Lewandowski descontar na reta final (83').

Com o resultado o Barça teve sua sequência de sete jogos sem perder encerrada.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O time catalão teve muitas dificuldades para aplicar seu jogo de toques no meio-campo, onde Pedri voltou a ser titular, diante da pressão do adversário.

"Eles foram muito intensos, muito agressivos, colocaram uma pressão muito sufocante e isso não nos deixou à vontade em nenhum momento", disse Xavi Hernández à plataforma DAZN após a partida.

"Tivemos menos ritmo do que o normal", acrescentou o técnico do Barça.

A derrota mantém o time catalão 11 pontos à frente do Real Madrid (2º), que perdeu por 4 a 2 para o Girona (10º) na terça.

Mais cedo o Atlético de Madrid (3º) venceu o Mallorca (11º) de virada por 3 a 1, comemorando em grande estilo seus 120 anos em seu estádio Metropolitano.

O Mallorca saiu na frente com um gol de cabeça do sérvio Matija Nastasic (20'), mas nos acréscimos do primeiro tempo o argentino Rodrigo de Paul empatou (45+2'). Álvaro Morata virou o jogo no início da segunda etapa (47') e Yannick Carrasco fechou o placar quase na reta final (77').

Os 'rojiblancos' estão consolidados no terceiro lugar do campeonato e ameaçam a vice-liderança do Real Madrid, que está dois pontos à frente depois que os 'merengues' perderam por 4 a 2 fora de casa para o Girona na terça-feira.

O 'Atleti', que nesta quarta vestiu azul e branco em homenagem à camisa original do time quando foi fundado, ditou o ritmo da partida.

"Temos feito um trabalho muito bom. Os jogadores estão fazendo um trabalho extraordinário", disse o técnico Diego Simeone.

Em outro jogo desta quarta-feira, o Almería (15º) venceu o Getafe (17º) por 2 a 1 e somou três pontos importantíssimos em sua luta para se afastar da zona de rebaixamento, que está três pontos atrás.

A dobradinha do colombiano Luis Suárez (7' e 58') complicou a vida do 'Geta', que só conseguiu diminuir com um gol de Borja Mayoral (71').

O Getafe pode cair para a zona de rebaixamento se o Valencia vencer o Valladolid nesta quinta-feira, último jogo desta rodada de meio de semana.

O Celta, que também luta para garantir a permanência, somou três pontos de ouro ao vencer o Elche, último colocado, por 1 a 0, com um gol do ganês Joseph Aidoo (90').

--- Jogos da 31ª rodada do campeonato espanhol e classificação:

- Terça-feira:

Cádiz - Osasuna 0 - 1

Girona - Real Madrid 4 - 2

Betis - Real Sociedad 0 - 0

- Quarta-feira:

Atlético de Madrid - Mallorca 3 - 1

Getafe - Almería 1 - 2

Rayo Vallecano - Barcelona 2 - 1

Celta Vigo - Elche 1 - 0

- Quinta-feira:

(14h30) Valencia - Valladolid

Villarreal - Espanyol

(17h00) Athletic Bilbao - Sevilla

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 76 31 24 4 3 55 11 44

2. Real Madrid 65 31 20 5 6 65 28 37

3. Atlético de Madrid 63 31 19 6 6 50 23 27

4. Real Sociedad 55 31 16 7 8 39 29 10

5. Betis 49 31 14 7 10 39 33 6

6. Villarreal 47 30 14 5 11 39 30 9

7. Athletic Bilbao 46 30 13 7 10 42 30 12

8. Osasuna 44 31 12 8 11 29 32 -3

9. Rayo Vallecano 43 31 11 10 10 38 37 1

10. Girona 41 31 11 8 12 48 45 3

11. Mallorca 40 31 11 7 13 30 34 -4

12. Celta Vigo 39 31 10 9 12 37 42 -5

13. Sevilla 38 30 10 8 12 37 45 -8

14. Valladolid 35 30 10 5 15 26 48 -22

15. Almería 33 31 9 6 16 38 53 -15

16. Cádiz 32 31 7 11 13 23 43 -20

17. Getafe 31 31 7 10 14 29 41 -12

18. Valencia 30 30 8 6 16 32 36 -4

19. Espanyol 28 30 6 10 14 35 49 -14

20. Elche 13 31 2 7 22 20 62 -42

./bds/gr/dr/aam

Tags