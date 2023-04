Inter de Milão vence Juventus (1-0) e vai à final da Copa da Itália

A Inter de Milão vai defender seu título na final da Copa da Itália no dia 24 de maio, graças à vitória por 1 a 0 sobre a Juventus conquistada nesta quarta-feira, no estádio Giuseppe Meazza, no jogo de volta das semifinais.

Os jogadores comandados pelo técnico Simone Inzaghi venceram com um gol do lateral-esquerdo Federico Dimarco aos 15 minutos.

A equipe 'nerazzurra' havia empatado em 1 a 1 na partida de ida em Turim.

Seu adversário na final da 'Coppa' será conhecido nesta quinta-feira, após o duelo entre Fiorentina e Cremonese, em que o time de Florença venceu na ida por 2 a 0, como visitante.

-- Jogos de volta das semifinais da Copa da Itália:

- Quarta-feira:

(+) Inter de Milão - Juventus 1 - 0 (ida: 1-1)

Gol:

Inter: Dimarco (15')

- Quinta-feira:

(16h00) Fiorentina - Cremonese (ida: 2-0)

(+) classificados para a final do torneio, que será disputada no dia 24 de maio no estádio Olímpico de Roma.

