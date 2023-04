Fortuna Dusseldorf vai oferecer ingressos gratuitos na próxima temporada

Os ingressos para pelo menos três jogos do Fortuna Dusseldorf (da 2ª divisão alemã) durante a temporada 2023-24 serão gratuitos, anunciou nesta quarta-feira o clube, uma fase do projeto "Fortuna para todos" que almeja alcançar a gratuidade total.

"Abrimos o futebol para todos. Permitiremos a entrada gratuita nos jogos do campeonato do Fortuna Dusseldorf em nosso estádio no futuro. Isso começará com uma fase piloto na próxima temporada com pelo menos três jogos", explicou Alexander Jobst, CEO do Fortuna Dusseldorf, durante uma coletiva de imprensa.

"A entrada gratuita inclui grupos de torcidas organizadas, sócio-torcedores, espectadores regulares do estádio e torcedores de times visitantes", disse Jobst.

O projeto "Fortuna para todos" visa conseguir a entrada gratuita em todos os jogos do clube de Dusseldorf, num estádio com capacidade para 54.600 pessoas e que será uma das sedes da Euro-2024 (três jogos da fase de grupos, um das oitavas e um das quartas de final).

Segundo o jornal alemão Bild, numa temporada normal da segunda divisão, as receitas do Fortuna com a venda de ingressos giraria entorno de 7 e 8 milhões de euros (7,7 e 8,8 milhões de dólares).

Em média nesta temporada na segunda divisão, o Fortuna Dusseldorf recebe 29.000 espectadores, com até 52.200 torcedores para a partida contra o Hamburgo em 31 de março.

A cinco jogos do fim, o Dusseldorf ocupa a sexta posição, nove pontos atrás do Hamburgo (3º), e praticamente perdeu as esperanças de conseguir a promoção à Bundesliga.

