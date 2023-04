EUA enviará submarino nuclear à Coreia do Sul para reforçar a dissuasão

Os Estados Unidos enviarão um submarino nuclear à Coreia do Sul para reforçar a dissuasão contra a Coreia do Norte, afirmou nesta quarta-feira (26) um alto funcionário americano.

O deslocamento "ocasional" deste submarino equipado com mísseis balísticos com capacidade nuclear deve ser anunciado como parte de uma declaração a ser adotada pelo presidente dos EUA, Joe Biden, e seu homólogo sul-coreano, Yoon Suk Yeol, em visita oficial aos Estados Unidos, disse o alto funcionário, sob condição de anonimato.

Esta declaração, que recorda as medidas adotadas no "ponto mais alto da Guerra Fria", segundo esta fonte, estabelece também um mecanismo de consulta e troca de informações com Seul sobre energia nuclear, que visa reforçar o guarda-chuva de segurança dos EUA e tranquilizar o aliado sul-coreano.

"Os Estados Unidos, realmente, não tomam tais medidas desde os dias da Guerra Fria com um punhado de nossos aliados mais próximos na Europa", disse o funcionário.

"Queremos garantir que, ao adotar essas medidas, o nosso compromisso com uma maior dissuasão não seja questionado", acrescentou, pouco antes da reunião entre os dois líderes na Casa Branca.

A Coreia do Norte lançou um número sem precedentes de mísseis balísticos este ano.

