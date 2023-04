Comunicado do Business Wire :PROMPERÚ

O Peru, líder global na indústria de mineração, apresenta uma oferta confiável e inovadora para o suprimento de produtos e serviços especializados a esse importante setor.

Peru has a wide catalog of products and services for mining. (Photo: PROMPERÚ)

Os negócios peruanos se destacam por sua habilidade de se adaptar a diferentes projetos, seu desenvolvimento tecnológico e preço competitivo. Isso os torna a escolha ideal quando se trata de enfrentar desafios relacionados a operações de mineração subterrânea e a céu aberto de médio e grande porte.

A linha de produtos inclui equipamentos para usinas, espessantes, peças de desgaste, geomembranas, equipamentos de bombeamento, reagentes, soluções gerais, simuladores de realidade virtual, entre outros. Os fornecedores peruanos também adotaram a digitalização como uma maneira de impulsionar significantemente a sustentabilidade e a competitividade dos seus produtos.

O Peru é representado pela marca industrial "Mine Peru Efficiency for Mining", o selo de qualidade da marca peruana, criada para alcançar um posicionamento global.

Através de seus escritórios no exterior, a Comissão de Promoção do Peru para a Exportação e o Turismo (PROMPERÚ) também apoia os negócios peruanos por meio da identificação de novas tendências e oportunidades no setor, com o objetivo de otimizar sua oferta com base nas necessidades do mercado global.

Em 2022, os fornecedores do setor de mineração lançaram um resultado positivo de mais de US$ 521,5 milhões.

As exportações aos mercados sul-americanos representam quase metade de todas as exportações do setor de suprimentos de mineração. Nos últimos cinco anos, a participação das entregas na região flutuou entre 43% e 51%.

Os treze principais mercados de destino representam 80% das exportações. Nesse grupo, o Canadá registrou o crescimento mais forte (+115,7%), com uma participação de 1,8%, seguido do Panamá, da Holanda e dos Estados Unidos.

De forma notável, a PROMPERÚ abrirá inscrições para o fórum empresarial Industria Perú a compradores internacionais no setor de mineração. O fórum acontecerá em setembro em Arequipa como parte da convenção de mineração PERUMIN.

